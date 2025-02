Hapal už další posily nečeká. Kádr máme silný, zní z Baníku

„Někteří hráči leží, ale věřím, že se z toho dostanou, a jinak máme kádr dost široký,“ dodal kouč. „Znovu se sejdeme ve středu, kluci mají individuální plány. Na regeneraci budou chodit po menších skupinách, aby nebyli všichni pohromadě.“ Teď se ukáže, jak na tom mužstvo zdravotně je.

Hříšník Zlatohlávek

I když Ostravští nynější nápor bacilů zvládnou, proti slávistům jim bude chybět útočník Tomáš Zlatohlávek, který v duelu s Olomoucí dostal osmou žlutou kartu, přičemž v tomto ročníku ligy odehrál za Pardubice a Baník 20 utkání.

„Trošku jsme se o tom bavili před Olomoucí a on dostane osmou žlutou. Kolik má karet, tolik nemá ani ligových zápasů,“ pousmál se trenér Hapal. „Ale jo, dohrál souboj, měl tam loket v něčím obličeji, i když jsme se prvně trochu divili, protože z lavičky to tak nevypadalo. Na záznamu to ale bylo. Bohužel nebude na Slavii.“

Minulý týden se viróze ubránil záložník Matěj Šín, který je po operaci záprstní kůstky a proti Sigmě byl mezi náhradníky.

„Vzali jsme ho na lavičku spíše pro to, aby strašil,“ přiznal Hapal. „Ale jinak je fit, připravený. Trénuje naplno, možná má jen fyzické manko, chybí mu asi zápas ve větším tempu, ale to přijde. Nechceme nic uspěchat. Byla to zlomenina, takže každý týden navíc je dobrý.“

Ke všemu Šína výborně nahradil Michal Kohút, který v zimě přišel ze Slovácka.

„Míša je zkušený ligový hráč, pro to jsme ho i brali, přestože si ve Slovácku prošel zdravotními problémy,“ uvedl trenér. „Proti Olomouci to byl jeho první zápas před vlastními fanoušky, byla to pro něj další motivace, a odehrál ho výborně. Do mužstva zapadl velice rychle. Je to fotbalista a výborně fyzicky připravený.“

Noví hráči potřebují čas

Dá se už říct, že kádr Baníku je pro zbývající část ligy hotový, byť přestupní termín skončí 22. února?

„Teď o ničem nespekulujeme,“ odpověděl Pavel Hapal. „Kádr máme silný, na některé hráče ještě ani nedošlo, hlavně na ty nové, což chce čas. Třeba George k nám přišel na poslední chvíli.“

Řecký stoper Georgios Kornezos byl v sobotu na lavičce. „Chceme ho pořádně připravit. Je to poslední příchod a o dalším nepřemýšlíme. Muselo by jít o někoho speciálního,“ upozornil trenér.

Připustil, že jde o podobný případ, jakým byl Albánec Eneo Bitri, který přišel v lednu 2025, ale po půl roce přestoupil do Valerenga Oslo. Teď hostuje v Györu.

„Oba jsou podobní postavou, ale jinak rozdílní, George mi připadá fotbalovější, techničtější, je to hráč do rozehrávky a konstrukce,“ popsal posilu Pavel Hapal. „Hlavně je na tom výborně rychlostně, takže na to sázíme. I on sám říká, že potřebuje čas a prostor vše navnímat. Řeckou ligu hrál pravidelně, takže rozehraný by měl být, akorát to tempo a agresivita jsou trošku jiné. A styl tréninku je další věc. Navíc po návratu z Liberce měl nějaký svalový problém, takže bychom byli neradi, kdyby se zranil.“

Jakub Pokorný (vpravo) v modrém dresu Olomouce v zápase s Mladou Boleslaví

Pavel Hapal po duelu se Sigmou přiznal, že se Ostravští v zimě zajímali o olomoucké hráče Jana Vodháněla a Jakuba Pokorného, jehož šéfové Baníku pustili do Olomouce v létě 2022.

„Nebyl jsem tady, když Poky z Baníku odcházel. Vidím, jak v Sigmě vyrostl ve velice zkušeného a kvalitního stopera. Proto jsme na něho líčili, ale nevím, jak to dál pokračuje, jestli nemá v úmyslu spíše odejít někam do zahraničí. Asi ano,“ řekl Hapal. „Možná se to ještě nějak vyvine, ve fotbale se za dvacet čtyři hodin může změnit cokoliv. Určitě bych si tady takového hráče dovedl představit.“

Stoper Jakub Pokorný připustil, že o něj Baník stál. „Ale byla to možná jen taková oťukávačka. Dál nic,“ řekl.

A co záložník Vodháněl?

„U něj to je o smůle se zraněním, které je vážné. Ani nevím, jestli je po operaci, ale první informace byla, že jde o křížové vazy. Nevím. Byl to rozdílový hráč, který umí dát gól, má výbornou levačku, a i když v Olomouci byl spíše žolík, předpoklady měl dobré,“ odpověděl Pavel Hapal.

Těší ho, že končí dohady o možném odchodu Ewertona do Egypta, jelikož tam přestupní termín skončil. „Ewe se mnou mluví na rovinu. Nějak se rozhodl, což kvituji. Jsem rád, že tady takového fotbalistu máme. V prvním poločase se Sigmou to byl v konstruktivitě náš nejlepší hráč. Také nám ale v závěru podzimu vypadl kvůli zdraví. Minule odehrál přes šedesát minut, teď skoro devadesát, takže věřím, že se do toho dostane i po fyzické a běžecké stránce.“

Ostravský Ewerton se pokouší projít mezi hráči Olomouce.

Kouč připomněl, že Ewerton bývá vždy zklamaný, když nedá branku, a odchází z hřiště předčasně, když ho střídá. „Ale když zápas skončí a vyhrajeme, tak jeho hlava zafunguje a je zase usměvavý kluk.“

Naproti tomu malijský záložník Issa Fomba se minulý týden vrátil z hostování do Vyškova.

„Nechci být kritický, ale nepřišel dobře fyzicky připravený,“ komentoval odchod Hapal. „Čekali jsme od něj trošku víc. Měl být náhradou za Eweho na levou stranu, protože ve Vyškově tam hrál. Bohužel, nějak mu to nesedlo.“