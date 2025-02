Kouč Hapal i přes porážku v Edenu chválil: Takhle tady Slavii moc mužstev netrápilo

Po první jarní ztrátě byl možná až nečekaně pozitivní.

„Dostali jsme brzy gól, ale jinak jsme do zápasu vstoupili výborně,“ pokračoval Hapal. „První poločas byl z naší strany kvalitní, měli jsme sedm rohových kopů, což tady kopal málokdo. Úžasný zápas.“

Jenže ze strany Baníku taky téměř bez šancí.

„Samozřejmě mě mrzí, že jsme měli jen jedinou střelu, ale přičítám to hlavně výborné obraně Slavie,“ krčil rameny hostující kouč, který dosud Slavii ani Jindřicha Trpišovského v lize neporazil. „Škoda, že jsme si nějakou gólovku nevytvořili.“

Hlavně po přestávce jste se už do nebezpečných akcí na útočné polovině skoro nedostávali.

Pořád jsme měli několik zajímavých situací v křídelních prostorech, byly tam dva nepříjemné centry, jenže my to nedokázali dohrát, nezavřeli jsme šestnáctku. První poločas byl z naší strany lepší, ale taky nás stal hodně sil.

Navíc jste přišli o Ewertona, který zkraje druhé půle musel střídat.

Do hry šel místo něj Matěj Šín, jsme moc rádi, že je po zranění zpátky, ale tréninkové a herní manko na něm přece jen bylo znát. V závěru nám chyběla trochu větší síla. I tak jsme tady do poslední minuty hráli o dobrý výsledek, bylo tam spoustu přechodů, jen žádná šance.

Byla ztráta Ewertona pro vývoj zápasu klíčová?

Ewe je náš nejdůležitější hráč, který u soupeřů vždycky budí respekt. Bohužel spadl na hýždi, byl pochroumaný, vypadá to na svalový problém, ale měla by to snad být otázka několika málo dnů.

Překvapilo vás, že většinu ofenzivních akcí Slavie táhli stopeři Zima s Chaloupkem?

Když jsou ostatní hráči obsazení, je normální, že útok podporují i obránci či stopeři. Nemyslím si, že by nás to překvapilo, byli jsme dobře nachystaní. Jasně, že si Slavia vypracovala dost gólových příležitostí, ale neproměnila je.

Právě, neměla Slavia na váš vkus hlavně ve druhém poločase šancí až moc?

Vyplynulo to ze hry. Prohrávali jsme, tlačili jsme se za vyrovnáním a domácí nás brejkovali. Možná čekali, že budeme víc zalezlí, ale my chtěli bod urvat. Chvílemi jsme bránili ve třech lidech, ale Slavia své možnosti nevyužila. Bylo to otevřené.

I proto vás musí mrzet, že jste inkasovali zrovna ze standardky. Zima se trefil z prvního slávistického rohu v utkání.

Celý zápas nás držel výborný Domino Holec a při tom rohu jsme chtěli, aby proti míči vylezl, ale bohužel byl atakovaný Zafeirisem, takže se k centru nedostal. Potom jsme prohráli osobní souboj se Zimou, kterého měl bránit Rigo.

Po první jarní ztrátě jste ztratili kontakt s třetí Spartou, na kterou vám chybí čtyři body. Příště vás čekají Teplice, hned nato Budějovice. Jak důležité bude okamžitě zareagovat a nahodit se zpátky na vítěznou vlnu?

Kluci byli v kabině hodně zklamaní. Cítili, že jsme tady na Slavii mohli něco získat. Věřím však, že mužstvo bude dál odhodlané a pojede dál. Na Teplice se připravíme, chceme vyhrát. Určitě budeme bojovat až do posledního kola a uvidíme, na co to bude stačit. Myslím, že ani Sparta a další týmy to nebudou mít jednoduché. Teď jsme ztratili a oni získali, tak to prostě je. Příště ale opět chceme uspět.