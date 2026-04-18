Sigma poprvé pod Hapalem: Jsem trochu nervózní. Slovácko? Chceme diktovat hru

Hapal by měl být pouze dočasným řešením, ačkoli předseda klubu Ondřej Navrátil nevyloučil ani jeho setrvání na lavičce pro příští sezonu. Nového kouče však Sigma hledá. V zákulisí se spekuluje například o bývalém trenérovi Plzně Adriánu Guľovi.
50letý Slovák momentálně koučuje v lotyšské Rize. V minulosti sbíral zkušenosti například v Žilině, Limassolu nebo Krakově a má tak zkušenost s mezinárodní kabinou, což by mělo být jedním z kritérií vedení Olomouce. Podle informací iDNES.cz ale žádná konkrétní jednání ještě nezačala.
Hapal se do role hlavního trenéra vrací poprvé od 5. října 2025, kdy jeho tehdejší tým Baník remizoval na hřišti Zlína. Následně byl odvolán a po necelém měsíci se stal novým generálním sportovním manažerem Hanáků. Teď se posouvá zase blíže ke hřišti.
„Po té době, co jsem v Sigmě nebyl, je to pro mě velká výzva. Musím říct, že jsem trochu nervózní, i když se považuji za trenéra, který dokáže s nervozitou pracovat. Určitě ale lehce nervózní jsem,“ prozradil Hapal klubovému webu.
Sigma momentálně na elitní šestku ztrácí dva body. Pokud chce v nadstavbě zabojovat o evropské poháry, měla by vyhrát. V posledním kole ji totiž čeká výjezd na horkou půdu vedoucí Slavie.
Hapal ale burcuje hlavně k soustředění na nedělní mač: „Hráči vědí, o co se hraje. Důležité je nepřemýšlet o tom, co bude za týden. Teď musíme myslet na to, co bude v neděli.“
„Pracovali jsme na fyzickém pojetí – agresivitě, důrazu, pohybu… Tohle bude klíč k vítězství,“ myslí si 56letý kouč Hanáků.
Hráči Slovácka se na začátku jara výsledkově i herně zvedli, ale tři poslední zápasy prohráli. Stále se však mohou snažit snížit svou ztrátu na 13. místo ještě před zahájením skupiny o záchranu. Dvě kola před koncem základní části je manko Slovácka na pozici, jež zaručuje záchranu bez baráže, šest bodů.
„Příchodem trenéra Skuhravého se všechno změnilo. Začali hrát víc fotbal, kombinují, jsou drzí, věří si v herních situacích. Ne vždy jim to samozřejmě vyjde. Výsledky jsou někdy lepší, jindy horší. My jsme na to hráče připravili, ukázali jim všechno, co se ve hře Slovácka odvíjí. Doufám, že na to dobře zareagujeme a budeme to spíš my, kdo bude diktovat tempo hry,“ vybízí Hapal.
Olomouci se v posledních letech proti týmu z Uherského Hradiště poměrně daří. Z předchozích sedmi vzájemných duelů ani jednou neprohrála a třikrát dokázala zvítězit. Poslední výhra Slovácka proti Sigmě se datuje do srpna 2022. V aktuální sezoně se oba soupeři utkali už v prvním podzimním kole, tehdy Hanáci zvítězili 1:0 gólem podzimního krále střelců Daniela Vašulína.
Do nedělního zápasu nebude moci nastoupit jedna z letošních opor Hanáků Michal Beran, který v Pardubicích dostal čtvrtou žlutou kartu. Předpokládá se, že šanci místo něj dostane Dominik Janošek, jenž pod trenérem Janotkou nedostával tolik příležitostí, kolik by si fanoušci, pravděpodobně i on sám, představovali. Na marodce zůstávají Dembe, Tkáč a Uriča.