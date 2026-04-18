Chance Liga 2025/2026

Sigma poprvé pod Hapalem: Jsem trochu nervózní. Slovácko? Chceme diktovat hru

Lukáš Jakubíček
  8:00
Fotbalisté Olomouce se v neděli (13.00) pokusí ukončit sérii tří ligových zápasů v řadě bez výhry. V domácím zápase proti Slovácku u toho poprvé bude přímo na lavičce nový dočasný trenér Pavel Hapal, jenž po prohře v Pardubicích nahradil odvolaného Tomáše Janotku.
Nový trenér Sigmy Pavel Hapal. „Jde o dočasné řešní," řekl. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Hapal by měl být pouze dočasným řešením, ačkoli předseda klubu Ondřej Navrátil nevyloučil ani jeho setrvání na lavičce pro příští sezonu. Nového kouče však Sigma hledá. V zákulisí se spekuluje například o bývalém trenérovi Plzně Adriánu Guľovi.

50letý Slovák momentálně koučuje v lotyšské Rize. V minulosti sbíral zkušenosti například v Žilině, Limassolu nebo Krakově a má tak zkušenost s mezinárodní kabinou, což by mělo být jedním z kritérií vedení Olomouce. Podle informací iDNES.cz ale žádná konkrétní jednání ještě nezačala.

V lednu podržen, teď odvolán. Za Janotkův konec údajně nemohou jenom výsledky

Hapal se do role hlavního trenéra vrací poprvé od 5. října 2025, kdy jeho tehdejší tým Baník remizoval na hřišti Zlína. Následně byl odvolán a po necelém měsíci se stal novým generálním sportovním manažerem Hanáků. Teď se posouvá zase blíže ke hřišti.

„Po té době, co jsem v Sigmě nebyl, je to pro mě velká výzva. Musím říct, že jsem trochu nervózní, i když se považuji za trenéra, který dokáže s nervozitou pracovat. Určitě ale lehce nervózní jsem,“ prozradil Hapal klubovému webu.

Sigma momentálně na elitní šestku ztrácí dva body. Pokud chce v nadstavbě zabojovat o evropské poháry, měla by vyhrát. V posledním kole ji totiž čeká výjezd na horkou půdu vedoucí Slavie.

Hapal ale burcuje hlavně k soustředění na nedělní mač: „Hráči vědí, o co se hraje. Důležité je nepřemýšlet o tom, co bude za týden. Teď musíme myslet na to, co bude v neděli.“

„Pracovali jsme na fyzickém pojetí – agresivitě, důrazu, pohybu… Tohle bude klíč k vítězství,“ myslí si 56letý kouč Hanáků.

Hráči Slovácka se na začátku jara výsledkově i herně zvedli, ale tři poslední zápasy prohráli. Stále se však mohou snažit snížit svou ztrátu na 13. místo ještě před zahájením skupiny o záchranu. Dvě kola před koncem základní části je manko Slovácka na pozici, jež zaručuje záchranu bez baráže, šest bodů.

„Příchodem trenéra Skuhravého se všechno změnilo. Začali hrát víc fotbal, kombinují, jsou drzí, věří si v herních situacích. Ne vždy jim to samozřejmě vyjde. Výsledky jsou někdy lepší, jindy horší. My jsme na to hráče připravili, ukázali jim všechno, co se ve hře Slovácka odvíjí. Doufám, že na to dobře zareagujeme a budeme to spíš my, kdo bude diktovat tempo hry,“ vybízí Hapal.

Olomouci se v posledních letech proti týmu z Uherského Hradiště poměrně daří. Z předchozích sedmi vzájemných duelů ani jednou neprohrála a třikrát dokázala zvítězit. Poslední výhra Slovácka proti Sigmě se datuje do srpna 2022. V aktuální sezoně se oba soupeři utkali už v prvním podzimním kole, tehdy Hanáci zvítězili 1:0 gólem podzimního krále střelců Daniela Vašulína.

Slovácko se bude opět zachraňovat. Věděl jsem, že to bude o život, říká Skuhravý

Do nedělního zápasu nebude moci nastoupit jedna z letošních opor Hanáků Michal Beran, který v Pardubicích dostal čtvrtou žlutou kartu. Předpokládá se, že šanci místo něj dostane Dominik Janošek, jenž pod trenérem Janotkou nedostával tolik příležitostí, kolik by si fanoušci, pravděpodobně i on sám, představovali. Na marodce zůstávají Dembe, Tkáč a Uriča.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest na jeden zápas,...

Číčo, vítej! Chrudimský talent se ukázal v Ústí, co ví o sázkařském maléru?

FK Ústí nad Labem - MFK Chrudim, 2. fotbalová liga. Adam Čičovský, dříve hráč...

Mluvilo se o něm jako o zázračném dítěti ústeckého fotbalu. Druhou ligu okusil Adam Čičovský už v 17 letech, ve dvaceti nakoukl do nejvyšší soutěže v teplickém dresu. Když ho pak loni v létě...

18. dubna 2026

Lampard dovedl Coventry po 25 letech do Premier League. Musí nás brát vážně, říká

Frank Lampard slaví postup do Premier League, který vybojoval jako trenér...

Ikonický anglický fotbalista Frank Lampard dovedl jako trenér fotbalisty Coventry City do Premier League. Ve městě z hrabství West Midlands se bude nejvyšší soutěž hrát po 25 letech. Svěřenci...

17. dubna 2026  23:53

Hory, koně, ale hlavně fotbal. Jaký je svět kapitánky Sparty Bartoňové?

Eva Bartoňová, kapitánka Sparty a opora české reprezentace, během focení v...

Ticho a klid přírody ráda prolíná s adrenalinem. Leze po horách, jezdí na koni.... Sny si ale Eva Bartoňová plánuje letos plnit hlavně na trávníku. Fotbalistky Sparty, kde je kapitánkou, chce dovést...

17. dubna 2026

Ústí dál válí. Otázku na baráž jsem čekal, smál se trenér Habanec

FK Ústí nad Labem - MFK Chrudim, 2. fotbalová liga. Daniel Richter (vpravo)...

Ústecký fotbal zviditelňují hlavně vnadné moderátorky, nyní však na sebe znovu strhl pozornost i tým druholigového nováčka. Čtyřmi výhrami v řadě oživil barážové choutky.

17. dubna 2026

Fotbalisté Startu Brno bez peněz. Nevíme, kolik jim máme poslat, reaguje předseda

Stadion TJ Start Brno má u brány nápis Vítejte v pekle. Po vypuknutí sázkařské...

Napětí kolem třetiligového TJ Start Brno dále eskaluje. Hráči A‑týmu se na FAČR a Českou asociaci fotbalových hráčů obrátili společným prohlášením, v němž popisují zastavení financování klubu,...

17. dubna 2026  15:37

Muž, který českému fotbalu pojistil Ligu mistrů. Snad tenhle sen neskončí, zářil Isi

Kapitána Raya Vallecana Isi Palazón střílí slaví gól do sítě AEK Atény.

Není moc velká šance, že ve své kariéře ještě někdy vstřelí gól na 1:3, jenž vyvolá takovou euforii. A to nejen u příznivců madridského Raya Vallecana, kterému zařídil postup do semifinále...

17. dubna 2026  15:01

Opavský Štěpánek může hrát. Úplatek nejspíš nepřijal, tvrdí etická komise

Roman Potočný ze Zbrojovky Brno (vlevo) bojuje o míč s kapitánem Vyškova...

Stejně jako další hráči stíhaní v korupční aféře měl předběžně zastavenou činnost. Opavský fotbalista Filip Štěpánek teď ale hrát může. Etická komise FAČR mu předběžný zákaz zrušila, disciplinární...

17. dubna 2026  14:34

Vražda sudího přímo na hřišti. Amatérskou ligou otřásla tragická událost

Ekvádorský rozhodčí Javier Ortega, který byl zastřelen při tamním amatérském...

Stačila chvíle a z utkání amatérské ligy v Ekvádoru se stal traumatizující zážitek. Osmačtyřicetiletého rozhodčího Javiera Ortegu v Pasaje přepadla ozbrojená skupina, na místě ho zastřelila a záhy...

17. dubna 2026  14:13

Rozhodnutí soudu ve Zlíně o dvou vazbách v kauze fotbalové korupce je pravomocné

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Březnové rozhodnutí zlínského okresního soudu o uvalení vazby na dva obviněné ve fotbalové korupční kauze je pravomocné. „Další, kde je podaná stížnost, budeme předkládat krajskému soudu. Pevně daný...

17. dubna 2026  12:04

Počtvrté mezi milionáři. Český koeficient slaví, o co se bude hrát příští rok?

Fotbalisté Raya Vallecana slaví postup do semifinále Konferenční ligy.

Jeho jméno jste doteď nejspíš vůbec neznali, přesto právě on zařídil českému fotbalu jistý přísun několika stovek milionů. Isi Palazón, španělský útočník Raya Vallecana. Muž, který pojistil českému...

17. dubna 2026  11:40

Prostějov nad propastí, před pár lety snil o lize. Hráči nekontrolují těla, všiml si trenér

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Od roku 2018 hrají fotbalisté Prostějova pravidelně druhou ligu. V roce 2021 dokonce tehdejší předseda klubu František Jura, současný primátor města, prohlásil: „Dlouhodobým cílem zůstává baráž o...

17. dubna 2026  7:27

