Mladí zajíci se musí učit. Hapal komentoval raněné i talenty. Berana vidí v reprezentaci

Skóre otevřel v prvním poločase Dominik Janošek. Po změně stran na něj skvostnou ránou levačkou z dálky navázal Michal Beran.
„Pro nás nesmírně důležitý hráč. Chceme po něm, aby hrál dopředu. Gól byl nádherný, ale měl i další situace, které dobře vyřešil. Je zajímavé, že i v tréninku střílí víc levou, ač je pravák,“ usmíval se Hapal.
Svůj vůbec první gól za Sigmu vstřelil ugandský útočník John Dembe, skóre uzavřel z pokutového kopu Marco Soldo. „Kluci k tomu přistoupili dobře, měli jsme těžký týden, ještě ve čtvrtek jsme absolvovali těžký trénink. Pořád se snažíme o naši hru, naši výstavbu. Jsme v ní přesnější, ale určité situace stále neřešíme dobře, máme jednoduché ztráty, to nás limituje,“ popsal Hapal v pozápasovém hodnocení, během něhož odtajnil i stav zraněných hráčů.
Nepřekvapilo vás, že právě Michal Beran chyběl v reprezentační nominaci? Zvlášť když španělský kouč Denia vsází na styl, který by mu mohl typologicky sedět.
Určitě. Myslím, že i Bery cítil vnitřní zklamání. On je chytrý kluk, poctivě na sobě pracuje každý den. Je neskutečně silný v kombinaci, odebírání míčů. Proto věřím přijde situace, kdy ho nároďák znovu povolá.
A co druhý střelec John Dembe? Dosud se trápil, byl i zraněný.
Důležitá branka pro sebevědomí, to určitě. Jsme rádi, že se trefil. Ale měl pak vyloženou šanci na druhý gól a to dobře nevyřešil.
Dnes je velké téma, jak se kluby o reprepauzách obávají o zdraví svých hráčů. Jak na to nahlížíte vy?
Chceme, aby se nám vrátili zdraví, také jsme ale rádi, že reprezentují. Je to pro ně čest. Za Sejka, Koutného i Hilmira (Mikaelssona) jsme rádi. Hilmir naposledy vstřelil gól za Island U21, takže doufám, že ho to povzbudí do další práce tady u nás.
V Žilině, momentálně druhém týmu slovenské ligy, jste sám pár let působil. Cítil jste pořád závan nostalgie?
Pár lidí tam znám, ale samozřejmě už je to úplně jiné mužstvo. Pamatuju ještě Miroslava Káčera, tenkrát byl v našem týmu U21. Žilina poslední roky svůj styl moc nezměnila, pořád to ale je dobře vedený klub, který jde správným směrem.
Proti vám se ale projevovala v některých případech poměrně agresivně, sám jste jednou vyletěl z lavičky.
Měl jsem obavy, protože tam jednou škaredě došlápli Beranovi na lýtko. Všichni chceme agresivní hru, ale ne nijakou záludnou. Jsem rád, že se nikdo nezranil.
Dal jste prostor hned třem debutantům – brankáři Řezníčkovi, záložníkovi Pšenicovi a letní posile Brzyskému. První dva zmiňovaní jsou navíc vaši odchovanci. Jak si vedli?
Jsou to mladí kluci. Řezníček byl v bráně velice sebevědomý, sedí nám do našeho stylu, kdy chceme hrát nohama od brankáře. Rozehrávku má velice kvalitní, měl navíc i jeden výborný zákrok, byli jsme spokojení. U Jirky Pšenice je vidět, že s námi trénoval týden. Chtěli jsme ho vzít a dát mu prostor. Sám nám po prvním tréninku s áčkem říkal, že je to úplně něco jiného, rychlejšího, důraznějšího. Potřebuje čas. A Igor (Brzyski)? Moc toho s námi zatím neodtrénoval. Měl problémy se zadním stehenním svalem. Ne, že by byl zraněný, ale na základě testování jsme odhalili, že u něj existuje riziko zranění. Proto jsme byli opatrní. Jsme rádi, že teď zvládl půl hoďky. Je to snaživý hráč, někdy v tréninku až moc. Pomohlo by mu víc klidu a nadhled, ale taky mu ještě není ani dvacet. Vidíme v něm perspektivu.
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Pocta pro olomoucký talent. Řezníčka si v 16 letech vytáhl na stáž slavný Bayern
Jaké plány máte do budoucna právě s gólmanem Jiřím Řezníčkem? Je mu sice teprve 16, ale už má za sebou stáž v Bayernu Mnichov, navíc podal obstojný výkon.
Je to mladý kluk, potřebuje čas. U gólmanů to je složité, máme jasnou jedničku – Koutného. Matúš Hruška je zase výborná náhrada, pomáhá nám zkušenostmi, které předává. Mladí zajíci se musí učit, tak to je. To se nedá přeskočit. Ale Řezňa předvedl, že je klidný, nebyl zbrklý, nebál se balónu. To je fajn. Super předpoklad do další práce.
Poslední dva zápasy vynechal, teď Jan Kliment naskočil od začátku. Jaká je jeho pozice v týmu?
Je normálně naším hráčem, jen měl v poslední době tréninky. Kvůli nemoci vypadl ze zápasu s Plzní i se Spartou. To měl horečky a ležel na lůžku. Nechci to brát tak, že někdo je útočník číslo jedna, dva, tři čtyři. Honza Kliment je normálně člen družstva, jeho kapitán, tak k němu přistupujeme.
Už před reprezentační pauzou byli zranění Baráth, Krivak a Slavíček. Jaký je jejich stav? Středopolař Baráth nedávno absolvoval operaci zápěstí.
Šlo o dlouhodobý problém, využili jsme proto reprezentační pauzy, aby mohl operaci podstoupit. Před zápasem s Plzní si poranil lýtkový sval, uděláme vše proto, aby byl příští neděli proti Teplicím připravený. Asi ale bude muset mít na ruce nějakou bandáž, a tak je otázka, jestli s ní bude moci nastoupit. Nebyla to těžká operace, ale pořád to byla operace. Slavíček bude o příštího týdne už trénovat naplno, Krivak má větší problém – musel podstoupit operaci menisku.
A nenastoupila ani čtveřice Spáčil, Ekeroth, Barát a Noumbissie.
Nedostali by velké vytížení, proto jsem se dohodli, že Spáčil a Noumbissie odehrají zápas za B-tým. Ideálně devadesát minut, pokud vydrží. Dan Barát měl problém se stehenním svalem, který ho trápil už na Slovácku, dva měsíce byl kvůli tomu mimo. Na Teplice by měl být nachystaný, začíná trénovat. To samé Ekeroth, který měl lehké podráždění menisku. Nic vážného, ale nechtěli jsme riskovat.
Kapitánskou pásku dostala letní posila Borges, jak se vám zatím líbí jeho počínání?
Suprově zapadl do kabiny. Je velice komunikativní, odehrál skvělý zápas proti Plzni. Hodně maká, pro nás je pozitivem, že může hrát na vícero pozicích – ve trojce jako stoper, nebo na kraji.
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Posily Sigmy musí přidat. Čekáme víc, kritizoval Hapal. Proti Spartě chtěl penaltu
Kam tedy s ním?
Podle daného utkání. Je lepší, když hráč může nastoupit na více postech. Teď hrával hodně na levém wingbekovi, přiváděli jsme ho však jako posilu do stoperské trojky. Chtěli jsme v zápase vyzkoušet všelijaké varianty, abychom byli připraveni na všechny varianty. Stát se může cokoliv – zranění, karty… Chtěli jsme si vyzkoušet, kdo na kterém postu může nastoupit.
Příští neděli vás čekají Teplice. Máte už v hlavě plán?
Celá liga je daleko vyrovnanější, než tomu bylo v předchozích sezonách. Je vidět, že bodově je to našlapané. V Teplicích to bude těžký zápas, takže je třeba se nachystat. Věřím, že budeme připraveni. Uděláme vše pro to, abychom tam byli úspěšní.