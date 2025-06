Nejožehavější je možný odchod středopolaře Tomáše Riga, který předváděl parádní výkony na mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let, byť Slováci skončili ve skupině.

„Ano, hrál výborně. Jsme domluveni, že po šampionátu dostane ještě nějaké volno, aby si odfoukl, takže uvidíme, zda se k nám připojí na soustředění,“ zmínil Hapal přípravný blok od 27. června do 5. července v polské Opalenici.

Mezi 34 hráči stávajícího kádru ve středu chyběli kromě Tomáše Riga po zranění individuálně se připravující Matěj Šín a Matúš Rusnák a také Erik Prekop, který má po soustředění se slovenským národním týmem volno do konce tohoto týdne. V klubu už není záložník Michal Fukala, který přestoupil do Zlína.

Ostravský záložník Tomáš Rigo se žene k míči, který odkopává Patrik Vydra ze Sparty.

Přípravu s prvoligovým týmem zahájili obránce Jiří Míček, záložníci Marek Havran, Sacha Komljenovic, Abdullahi Bewene a útočník Jakub Pira z druholigové rezervy.

Z hostování se vrátili brankář Martin Hrubý (Vyškov), obránce Eldar Šehić (Pardubice) a útočníci Ladislav Almási (Zalaegerszeg) a Jiří Klíma (Slovácko).

„Jsou to hráči Baníku Ostrava,“ upozornil trenér Hapal. „Řekl jsem jim, že pokud jsou tady, tak se musí soustředit na nás, to znamená připravovat se jak na ligu, tak na pohárové zápasy. Se vším všudy. Nesmějí přemýšlet, že by se posunuli někam jinam. Jsou tady, tak se musejí chystat na sezonu.“

Jakou ale mají šanci, aby se do sestavy Baníku prosadili?

„Klimič odešel tak, jak si to představoval, aby se rozehrál, zkusil si zahrát někde jinde,“ odpověděl Hapal. „Přece jenom prostor pro něj v minulé sezoně tady velký nebyl, což i cítil, takže jsme mu hostování umožnili. Pokud jde o Laca Almásiho, tak si prošel těžkým obdobím. Věřím, že se mu to do té hlavy trošku jinak uložilo. Co jsem s ním mluvil, nechce už na žádné jiné hostování, nevím. Možná má v hlavě přestup, ale je to hráč, který tady kdysi svou kvalitu ukazoval, takže věřím, že se třeba do bývalé formy dostane.“

Hapal si každopádně přeje mít širší kádr než minulou sezonu. Ohlíží se především po stoperovi, ale připustil, že by uvítal i návraty záložníka Srdjana Plavšiče z Rakówa Częstochowa a útočníka Muhameda Tijaniho ze Slavie Praha.

Není to sci-fi?

„Ne, aspoň pokud jde o Plavšiče,“ namítl Hapal. „Po těžkém zranění je fit. Komunikuji s ním, v kontaktu je s ním i Michal Bělák (výkonný ředitel Baníku), ale je pod smlouvou. Je to hráč, který by nás zajímal, i on je případnému příchodu nakloněný, ale musíme počkat.“

A Tijani?

„Tam je to složité, ale je to vysoký hroťák, který by mohl pomoci Eriku Prekopovi, který je typologicky podobný, také umí dobře hrát zády k brance soupeře. Teď se ale vrátil Laco (Almási), tak uvidíme,“ odpověděl Hapal.