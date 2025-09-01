Kouč Baníku o poločase sáhl k trojnásobnému střídání. A ačkoliv Baník po změně stran znatelně přidal, vyrovnávací branku vstřelit nedokázal.
„Žádné střídání nebylo kvůli zdravotním potížím. Chtěli jsme to změnit. Ale nebudu kluky kritizovat. V předchozích zápasech nám pomohli, teď si asi holt vybrali slabší den,“ poznamenal Hapal.
„V první půli jsme byli nepřesní, ztráceli jsme běžecky. Některé naše výkony byly žalostné. Prvních pětačtyřicet minut rozhodlo, Sigma v nich byla lepší, dala gól. V druhém poločase jsme se zlepšili, lépe jsme se pohybovali. Vypracovali jsme si gólové šance, dostatek na to, abychom minimálně neprohráli. Druhá půle už měla parametry, ale trápí nás neproměňování šancí. Když jsme hráli podle našich představ, Sigma si moc šancí nevytvořila,“ vycítil trenér Baníku.
Olomouc - Baník 1:0, domácí slaví díky Vašulínovi, hosté se dál trápí
Čím si vysvětlujete bídnou první půli?
Tím, že jsme zareagovali v druhé půli jiným, dobrým výkon, tak nevím, čím to bylo. Kluci se musí zamyslet. Výkony v prvním poločase nebyly optimální. Skoro jsme nebyli na míči, kdežto soupeř hrál agresivně, důrazně. První poločas byl jasně ve prospěch Sigmy, druhý naopak.
V týdnu jste přišli o Matěje Šína i Tomáše Riga, oba přestoupili do zahraničí. K tomu už dříve odešel Ewerton do Egypta. Nevyčítáte vedení Baníku, že vám k poslednímu srpnu nedokázalo přivést adekvátní náhradu?
Abych řekl pravdu, ztráty jsou cítit. Odešli Rigo, Šín, Ewerton, zranění jsou Kohút a Kubala. To je pět ztrát. Velkých ztrát. Jestli si někdo myslí, že to bude jenom tak... Bude to mít porodní bolesti. Tyhle hráče budeme těžko nahrazovat. Na druhou stranu, v posledních zápasech jsme nepropadli. A to ani pro Celje, ačkoliv to byl odlišný soupeř. I tam jsme měli mraky šancí. Bohužel bez efektu.
Právě v kontextu posledních výkonů, necítíte se v pozici hlavního trenéra Baníku Ostrava ohrožen?
To myslíte vážně?
Jinak bych se neptal.
Tak já vám na to neodpovím.
Šín bez pohárů nezůstane z Baníku přestoupil do nizozemského Alkmaaru
Přestupové okno se krátí, kádr máte úzký, proti Olomouci jste ani nezaplnili lavičku. Probíhají momentálně nějaká jednání?
Nevím, co na to říct. Bavíme se doprava, doleva. Ale zatím se neděje nic. Takže asi takhle.
Cítíte potřebu rozšíření kádru? Abyste dobrovolně neopustili něco, na čem jste v Baníku tři roky pracovali.
Já na to můžu odpovědět jen tak, že na tom budu pracovat, dokud na tom budu moct pracovat. Prodej Šína, Ewertona, Riga, to přece není moje rozhodnutí, já to neovlivním. Bavili jsme se o nějakých náhradách, ale to je otázka na vedení klubu, ne na mě. Trenér je od slova trénovat, takže já trénuju. Teď bude záležet, co klub očekává. Máme spoustu kluků v béčku, kteří jsou kvalitní. Takže klub musí deklarovat, jaká je naše cesta. Tři roky byly úžasné, dva poslední vynikající. Ale nahradit odchozí hráče z naší líhně nebude jednoduché.
To jste si s vedením neřekli, co od aktuální sezony chcete?
Čekalo se, jak dopadneme v Evropě. Šín i Rigo tu byli s námi, Ewerton nevydržel až do konce. Pokud teď přijdou kluci z béčka, kteří jsou mladí a výborní, budu s nimi pracovat. Snažit se je dostat na ten nejlepší level, co to půjde. To je moje práce.
Potvrzeno: Rigo přestoupil z Baníku do Stoke. Smlouvu má na čtyři roky
Těší vás vůbec odchody Šína a Riga do Evropy, nebo převládá zklamání z jejich odchodu?
Jasně, že těší. Je to naše vizitka. Vizitka celého realizačního týmu, klubu. Jsem rád, že skončily doby, kdy hráči odcházeli z Baníku zadarmo. Evidujeme zájem i o další naše kluky, ale to už by byl výprodej. Dostal jsem zprávu, že Šíňas už nastoupil za Alkmaar a hned nahrál na rozhodující gól. Takže gratuluju a jsem rád. Ale taky jste si jistě všimli, že poslední dobou u nás neměl formu, přece jenom měl asi i zamotanou hlavu, jeho přesun se řešil skoro dva měsíce...
Jak to vypadá se zraněnými Kohútem a Almásim?
Almási po zápase se Slováckem vykazuje problém s tříslem, přitahovačem. Takže ten momentálně nemůže být k dispozici. Kohút pojede na vyšetření do Prahy, doufám, že se to nějak pohne a bude brzo zpátky. Ale má pořád ten stejný problém (trápil jej zánět stydké kosti).
Ačkoliv máte oproti soupeřům o dva zápasy méně, jak pohlížíte na tabulku? Baník je momentálně třináctý se skóre 4:5, s bilancí jedné výhry, jedné remízy a tří proher.
Já na ni nekoukám. Co na to mám říct? Ztrácíme, nevyhráváme. Myslím, že proti Sigmě to nebylo na to, abychom prohráli.. Sigma byla v prvním poločase fakt lepší než my, zaslouženě šla do vedení. Zareagovat jsme nedokázali, i když jsme šance měli. Možná se od nás odvrátilo trochu štěstí a kvalita v zakončení.
Mrzí vás více nepovedená první půle, nebo to, že jste ve druhém poločase nevyužili své šance?
Jednoznačně první poločas. Zakončení se holt ne vždy podaří, někdy to na vás spadne, jindy ne. Musím pochválit gólmana Sigmy Koutného, chytal skvěle. Erik Prekop šel v jednom případě sám na bránu, ale on vytáhl skvělý reflexivní zákrok. Jsem za něj rád, protože ho znám. A chytal výborně.
Jaký byl proti Sigmě záměr s Plavšičem, který odehrál celý zápas?
V první půli měli být s Frýďou (Christiánem Frýdkem) pod hrotem, což se nám úplně nedařilo. Sigma na ně dobře reagovala, přebírala si je. Ale je vidět, že Plavša není po zranění úplně v topu. Fotbalista to je výborný, ale potřebuje čas. I tak dokázal nachystat pár šancí, dát kvalitní balony. Hlavně vydržel celý zápas, to je pozitivní. Taky v týdnu vykazoval problém se zadním svalem, naštěstí jen lehký. S takovým hráčem je třeba diskutovat, mluvit o tom. Nechceme ho zranit, musíme k tomu přistupovat zodpovědně.
Přijde teď vhod reprezentační pauza?
Máme tam vložený zápas B týmu, možná některé hráče pošleme, ať chytnou herní praxi. Naopak ti, kteří byli vytížení, budou mít méně intenzivní trénink. Ale určitě potrénujeme a po neděli se začneme plně chystat na další zápas.
I přes čtvrteční vypadnutí ve čtvrtém předkole Konferenční ligy s Celje dorazilo do Olomouce přes dva tisíce vašich fanoušků.
Oni jsou úžasní. Dlouho mi trvalo – vlastně to trvá dodnes – než jsem si je získal na svoji stranu. Což jsem mohl udělat jedině našimi výkony a výsledky. Ale vždy byli úžasní, pomáhali nám a věřím, že to bude tak dál. Každopádně bych rád pochválil ještě jednu věc. Trávník v Olomouci byl skvělý, výtečný. Trávníkaři tu pořád dělají znamenitou práci.
Mimochodem, Celje narazí ve skupině Konferenční ligy právě na Sigmu. Poradíte něco trenéru Janotkovi?
Když mi zavolá, tak určitě. Ale dnes má už každý spoustu informací, navíc spolu hrají až v pozdější fázi, takže je určitě nakoukají. Navíc ještě není konec přestupového období, třeba se oba týmy ještě změní. Ale ano, když budou chtít nějakou informaci, určitě ji poskytneme.