„Pan trenér Hapal“ dostal pokutu. Nesměl být na lavičce, zaplatí dvacet tisíc korun

  22:46
V předminulém ligovém kole měl trenér fotbalové Sigmy Tomáš Janotka trest za žluté karty. A tak zápas v Teplicích (3:1) odkoučoval jeho asistent Ivo Gregovský. Na lavičce měl ale velkou oporu – Pavla Hapala. Bývalý trenér Baníku Ostrava a současný generální sportovní manažer Olomouce ovšem ve čtvrtek dostal od disciplinární komise pokutu. Coby činovník klubu má vstup na střídačku zakázán.
„Disciplinární komise potrestala sportovního ředitele SK Sigma Olomouc pana Pavla Hapala za neoprávněný vstup do prostoru hřiště v utkání 23. kola Chance Ligy proti FK Teplice pokutou ve výši 20 tisíc korun,“ stojí v komuniké Disciplinární Komise Ligové fotbalové asociace.

Hapal od roku 2022 trénoval ostravský Baník, loni vyslyšel vábení z rodné Olomouce, Sigma jej angažovala jako manažera. Šestapadesátiletý Hapal má ale trénování patrně stále v krvi.

S hráči je v úzkém kontaktu, což dobře dokazují i slova útočníka Antonína Růska, který o něm mluví jako o trenérovi. „I pan trenér Hapal mi věřil, že to prolomím a dám gól,“ prohlásil po únorovém zápase Konferenční ligy.

Neposlechl trenéry a radoval se z gólu. Růsek se vrátil. Zvažoval i konec kariéry

„Skočil jsem do toho rovnýma nohama. Mám dlouholeté zkušenosti z trenérské pozice, tohle je pro mě hodně nové. Jsem v pozici, kdy se to snažím vše navnímat a učit. Člověk se pořád učí. Chci být přínosem, abych pro Sigmu odvedl co nejlepší práci,“ pověděl Hapal v lednu.

Další působení na lavičce si tak musí odpustit. Minimálně jako manažer. Po trestu za žluté karty už je Tomáš Janotka zpátky. „Bylo hrozné sedět v Teplicích na tribuně a nemít možnost týmu pomoct, reagovat. To mě vytrestalo dost,“ řekl Janotka.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 24 13 6 5 31:23 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 24 12 6 6 42:31 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 24 10 7 7 37:24 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 24 10 6 8 24:22 36
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
8. MFK KarvináKarviná 24 10 2 12 35:40 32
9. FC ZlínZlín 24 8 7 9 29:29 31
10. FK TepliceTeplice 24 6 8 10 24:30 26
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 24 7 5 12 20:30 26
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 24 5 8 11 32:47 23
14. 1. FC SlováckoSlovácko 24 5 7 12 18:29 22
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 24 2 9 13 14:36 15
Jak se dostaneme do Mexika? Iráčtí fotbalisté nemohou odletět na baráž o MS

Iráčtí fotbalisté naslouchají hymně.

Důsledky aktuálního konfliktu na Blízkém východě bude muset světová fotbalová federace FIFA řešit nejspíš dřív, než sama chtěla. Účast irácké reprezentace v březnové mezikontinentální baráži o postup...

5. března 2026  11:24

Na tomhle hrát nechceme. Sigma během pár dní vymění trávník, přijede z Maďarska

Na Andrově stadionu začaly práce k výměně trávníku. Hotovo by mělo být do konce...

Namísto ocenění kritika. Zatímco v minulých letech sbírali trávníkáři fotbalové Olomouce ocenění za nejlépe připravený a vypadající pažit v republice, letos je Sigma kvůli svému terénu pod palbou...

5. března 2026  10:29

