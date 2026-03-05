„Pan trenér Hapal“ dostal pokutu. Nesměl být na lavičce, zaplatí dvacet tisíc korun

„Disciplinární komise potrestala sportovního ředitele SK Sigma Olomouc pana Pavla Hapala za neoprávněný vstup do prostoru hřiště v utkání 23. kola Chance Ligy proti FK Teplice pokutou ve výši 20 tisíc korun,“ stojí v komuniké Disciplinární Komise Ligové fotbalové asociace.
Hapal od roku 2022 trénoval ostravský Baník, loni vyslyšel vábení z rodné Olomouce, Sigma jej angažovala jako manažera. Šestapadesátiletý Hapal má ale trénování patrně stále v krvi.
S hráči je v úzkém kontaktu, což dobře dokazují i slova útočníka Antonína Růska, který o něm mluví jako o trenérovi. „I pan trenér Hapal mi věřil, že to prolomím a dám gól,“ prohlásil po únorovém zápase Konferenční ligy.
„Skočil jsem do toho rovnýma nohama. Mám dlouholeté zkušenosti z trenérské pozice, tohle je pro mě hodně nové. Jsem v pozici, kdy se to snažím vše navnímat a učit. Člověk se pořád učí. Chci být přínosem, abych pro Sigmu odvedl co nejlepší práci,“ pověděl Hapal v lednu.
Další působení na lavičce si tak musí odpustit. Minimálně jako manažer. Po trestu za žluté karty už je Tomáš Janotka zpátky. „Bylo hrozné sedět v Teplicích na tribuně a nemít možnost týmu pomoct, reagovat. To mě vytrestalo dost,“ řekl Janotka.