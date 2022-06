S Vrbou šlo moje angažmá stranou, říká Hapal. Baníku drží pěsti

„Bylo to hodně blízko, na druhou stranu je třeba to respektovat. Majitel Baníku Ostrava plus vedení se rozhodli prakticky po uvolnění Pavla Vrby angažovat jeho,“ řekl Hapal na akci „Kanonýři v Kroměříži“ ČTK a serveru Sport.cz.

„To mi samozřejmě dávalo i logiku, protože ho chtěli už před nějakou dobou. Tím, že se Pavel uvolnil, šlo moje angažmá stranou. Baníku i Pavlu Vrbovi držím pěsti, ať se jim daří,“ doplnil dvaapadesátiletý kouč.

Od října 2020, kdy byl odvolán od slovenské reprezentace, žádné mužstvo nevedl. „Něco se rýsuje, ale víte, jak to je v trenérské branži. Člověk musí čekat až na nějakou vhodnou nabídku, kterou dostane,“ konstatoval Hapal.

Jeho slovenský nástupce Štefan Tarkovič minulý týden skončil po domácí nečekaně porážce 0:1 s Kazachstánem v Lize národů. „Je mi ho trošku líto, protože tenhle sraz to určitě neměl jednoduché,“ mínil bývalý ofenzivní hráč Olomouce, Leverkusenu nebo Tenerife.

„Rozhodnutí svazu těžko komentovat. Spekulovalo se o tom už v čase loňského mistrovství Evropy. Já budu vždycky zastánce trenérů, protože myslím, že ta práce není jednoduchá. Bohužel výsledky asi vedly k tomu, že Štefana Tarkoviče odvolali,“ přidal Hapal.

Slováci, kteří prohráli i v Kazachstánu (1:2), pravděpodobně zůstanou v třetí nejvyšší lize C. „Psalo se, že to je ostuda. Na druhou stranu má Kazachstán kvalitu. Nikdo samozřejmě nečekal, že se s ním dvakrát prohraje. Ale v Kazachstánu byl velký boom, na odvetě plný stadion. Šance je minimální, protože Kazachstánu stačí snad vyhrát jeden zápas a postoupí,“ uvedl Hapal.

Podle něj slovenskou reprezentaci čeká generační obměna. „Já bych to nebral jako velkou tragédii. Asi Slovensko bude potřebovat celé mužstvo přestavit. Už k tomu začínalo docházet při mém angažmá, kdy starší hráči končili. Bude potřeba, aby reprezentanti byli v dobrých soutěžích a hrávali hlavně pravidelně,“ řekl kroměřížský rodák.

Uvedl také, že nechápe, proč sparťanský obránce Hancko byl i Tarkovičem kritizován za to, že se omluvil z reprezentace kvůli blížícímu se termínu porodu jeho manželky a bývalé české tenistky Kristýny Plíškové. Páru se na konci května narodil syn Adam.

„Tady se Hanciho zastanu, protože je to životní událost. Narodilo se mu dítě a chtěl být s rodinou, což absolutně respektuji. Neměl by to nikdo brát na lehkou váhu. Jestli někdo řekne, že upřednostnil dítě před reprezentací, tak já mu to schvaluju, protože tohle je na prvním místě,“ prohlásil Hapal.