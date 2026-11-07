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Chance Liga 2026/2027

Blesk z čistého nebe, Hapal končí v Sigmě. Rozhodly „představy o směřování klubu“

Václav Havlíček
  21:37
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Olomoucký trenér Pavel Hapal v zápase s Libercem.

Olomoucký trenér Pavel Hapal v zápase s Libercem. | foto: ČTK

Trenér Sigmy Pavel Hapal během zápasu s Teplicemi.
Václav Sejk z Olomouce opouští hřiště po udělené červené kartě ve 39. minutě...
Olomoucký záložník Dominik Janošek (uprostřed) ve střetu s Danielem Horákem a...
Tom Slončík z Hradce Králové slaví gól na 2:0 proti Olomouci.
12 fotografií
Ještě když padala tma, vyprávěl uvnitř královéhradecké FINEP Areny, jak jeho tým bude muset přes reprezentační pauzu pořádně zamakat, aby se zmátořil z vysoké prohry 0:5. Pavel Hapal už ale u toho nebude. Vedení fotbalové Sigmy jej v sobotu večer nečekaně odvolalo z obou funkcí které zastával - legenda Olomouce už v klubu nepokračuje ani jako trenér, ani jako generální sportovní manažer.

Byl to blesk z čistého nebe. Nic nenasvědčovalo tomu, že by Hapalova pozice v klubu, který sám proslavil například gólem proti Realu Madrid, měla být vrtkavá.

Vždyť Hapalovi svěřenci byli před víkendem třetí a jen kvůli horšímu skóre nebyli o příčku výš. Jistě, porážka 0:5 vypadá hrozivě, ale razantně se pod ni podepsalo vyloučení útočníka Sejka ze 39. minuty.

V ten moment bylo skóre 0:0, pak se defenziva Sigmy rozsypala.

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Ale opravdu je odvolání trenéra Hapala správným krokem? Nebo šlo o neuvážené a impulzivní rozhodnutí?

„Rozhodnutí vychází z celkového vyhodnocení dosavadní spolupráce a představ vedení o dalším směřování klubu,“ uvedl olomoucký klub.

„Vážíme si práce, kterou Pavel Hapal pro klub odvedl, a děkujeme mu za ni. Do budoucna mu přejeme mnoho štěstí a úspěchů,“ řekl předseda klubu Ondřej Navrátil.

Až čas ukáže, jestli se šéfové Sigmy rozhodli správně. Zdroje iDNES.cz potvrzují, že v kabině panovala dobrá atmosféra, což u kosmopolitních týmů zdaleka nebývá pravidlem.

Sigma změnila herní projev, zakládala si na kombinaci, minulý týden předvedla asi nejlepší výkon sezony a hravě přehrála Zbrojovku Brno 3:0. Naposledy Olomouc prohrála 20. září, když podlehla Spartě.

Do očí bije remíza na půdě posledního Zlínu. I tam ovlivnila hru červená karta stopera Sylly. A vyčnívá pochopitelně také pohárová blamáž a vypadnutí s druholigovým Prostějovem.

Ale i po kompletním 14. kole bude Sigma nejhůř šestá. A právě účast v top šest je hlavní ambicí klubu v aktuální sezoně.

Přesto se Hanáci rozhodli pro změnu trenéra.

Trenér Sigmy Pavel Hapal během zápasu s Teplicemi.
Václav Sejk z Olomouce opouští hřiště po udělené červené kartě ve 39. minutě utkání s Hradcem Králové.
Olomoucký záložník Dominik Janošek (uprostřed) ve střetu s Danielem Horákem a Tomem Slončíkem z Hradce Králové.
Tom Slončík z Hradce Králové slaví gól na 2:0 proti Olomouci.
12 fotografií

Hapalův vyhazov přišel z ničeho nic, podobně jako na jaře, když Tomáš Janotka skončil po prohře v Pardubicích. Ani nelze napsat, že šlo o konec „ze dne na den.“ Autem přijel před Andrův stadion a ještě večer po zápase si vyslechl důvody pro své odvolání.

S Hapalem, který do klubu přišel teprve loni, a to ve funkci manažera, to patrně bylo podobně. Byl to právě 57letý trenér, který Janotku na jaře nahradil v trenérské židli. „Jde o dočasnou náhradu, trenéra hledáme,“ informoval tehdy Navrátil.

Později otočil: „Vyhodnotili jsme si, že pokračování s Pavlem Hapalem na lavičce je pro nás v tuto chvíli nejlepší variantou pro novou sezonu. Sigma od té doby čelila narážkám, protože Hapal zastával dvě funkce, de facto dělal sám sobě šéfa.

„Takže bude muset odvolat sám sebe?“

„Půjde Hapal na kobereček k Hapalovi?“

„Co asi řekne sportovní manažer trenérovi?“

Podobných věcí jste si mohli přečíst spoustu, přesto se sluší říct, že Sigma pod Hapalem ožila.

Teď je ovšem otázka, co bude dál. „O dalším personálním uspořádání v rámci sportovního úseku bude klub informovat,“ sdělili zástupci Sigmy. Nabízí se posunutí portugalského asistenta Monroye do role hlavního kouče. Sám Portugalec v rozhovoru pro iDNES Premium řekl, že rozhodně má ambice dělat hlavního trenéra.

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Volný je ale například také trenér Hyský, který rovněž zastává atraktivní, ofenzivní fotbal.

Nebo se Sigma vydá do zahraničí? Tak jak na jaře plánovala?

Tak či onak, teď je na rozcestí.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 13 9 4 0 32:7 31
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 7 3 3 22:15 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
5. AC Sparta PrahaSparta 13 7 2 4 25:13 23
6. FK TepliceTeplice 13 6 3 4 21:18 21
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
8. FK JablonecJablonec 13 6 2 5 16:18 20
9. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 5 4 4 28:21 19
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 13 4 2 7 15:19 14
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 13 2 4 7 14:24 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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