Hapal po třech letech končí v Baníku. Přesune se do vedení olomoucké Sigmy?

  15:45
Další trenérská výměna ve fotbalové lize. Po sérii špatných výsledků z úvodu sezony končí Pavel Hapal v ostravském Baníku. Klub svůj tah oznámil během reprezentační pauzy a o náhradě zatím jedná. Šestapadesátiletý kouč naopak domlouvá angažmá v Olomouci, kde by měl převzít sportovní úsek po Ladislavu Minářovi.
Ostravský trenér Pavel Hapal

Ostravský trenér Pavel Hapal | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Ostravský trenér Pavel Hapal během utkání proti Spartě.
Trenér Pavel Hapal z Baníku diskutuje s českobudějovickým koučem Pedrem...
Trenér Pavel Hapal z Baníku diskutuje s českobudějovickým koučem Pedrem...
Ostravský kouč Pavel Hapal během utkání s Teplicemi.
„Zabývali jsme se tou situací opravdu intenzivně od utkání ve Zlíně, nechtěli jsme udělat unáhlený krok, i s Pavlem jsme to probírali ze všech stran,“ uvedl sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško ve zprávě na klubovém webu.

„Zvažovali jsme společně několik variant řešení, ale po několikadenních jednáních jsme dospěli k závěru, že bude lepší, když se naše cesty rozejdou. Vydáme se jiným směrem a dáme kabině nějaký nový impulz, který je už možná po třech letech zapotřebí,“ dodal.

Hapal v Ostravě končí skoro na den přesně po třech letech. Do klubu přicházel po Pavlu Vrbovi 12. října 2022. Nejvýraznější úspěch zanechal v minulé sezoně, kterou zakončil na třetím místě.

Dvakrát se také neúspěšně pokoušel o účast v evropských pohárech, kam klub dostal po 14 letech. Loni ztroskotal na dánské Kodani, letos Baník vyřadilo slovinské Celje poté, co ještě Ostravští padli s Legií Varšava a postoupili přes Austrii Vídeň.

Trenér Baníku Pavel Hapal sleduje své svěřence v zápase druhého předkola Evropské ligy s Legií Varšava.

„Pavlovi a celému jeho realizačnímu týmu chci poděkovat za celé tři roky. Zařadil se mezi nejúspěšnější i nejdéle působící trenéry v klubové historii a znovu je třeba mu za jeho tříletou práci poděkovat,“ přidal Mikloško.

I kvůli náročným předkolům se Baníku na začátku letošní sezony tolik nedařilo na domácí scéně. Když po vyřazení z pohárů odešli z týmu záložníci Tomáš Rigo s Matějem Šínem a útočník Erik Prekop, osa kádru se rozpadla.

Zvláštní zápas pro všechny. Baník se dál trápí, Hapal velí: Musíme se nastartovat

Výsledky se už nepovedlo nastartovat. Za jedenáct kol klub nasbíral jen deset bodů a topí se ve spodní polovině tabulky, dlouho byl také mezi nejhoršími. V nejvyšší soutěži porazil jen Slovácko a Pardubice, naposledy remizoval 1:1 ve Zlíně.

Zákulisní zdroje včetně serveru inFotbal.cz se shodují, že Hapal chtěl odejít do Olomouce, kde by vedl sportovní úsek po Ladislavu Minářovi, který by měl skončit.

Hapal trénoval Baník už v sezoně 2005/06. V minulosti trénoval také Opavu, Zlín, Mladou Boleslav či Spartu. Byl také koučem slovenské reprezentace, Žiliny, Nitry, Senice a polského Lubinu.

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
2. SK Slavia PrahaSlavia 11 7 4 0 22:8 25
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 5 3 3 9:6 18
5. FC ZlínZlín 11 5 3 3 14:12 18
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 20:13 16
7. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
8. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
