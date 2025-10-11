„Zabývali jsme se tou situací opravdu intenzivně od utkání ve Zlíně, nechtěli jsme udělat unáhlený krok, i s Pavlem jsme to probírali ze všech stran,“ uvedl sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško ve zprávě na klubovém webu.
„Zvažovali jsme společně několik variant řešení, ale po několikadenních jednáních jsme dospěli k závěru, že bude lepší, když se naše cesty rozejdou. Vydáme se jiným směrem a dáme kabině nějaký nový impulz, který je už možná po třech letech zapotřebí,“ dodal.
Pavel Hapal v Baníku končí.
Hapal v Ostravě končí skoro na den přesně po třech letech. Do klubu přicházel po Pavlu Vrbovi 12. října 2022. Nejvýraznější úspěch zanechal v minulé sezoně, kterou zakončil na třetím místě.
Dvakrát se také neúspěšně pokoušel o účast v evropských pohárech, kam klub dostal po 14 letech. Loni ztroskotal na dánské Kodani, letos Baník vyřadilo slovinské Celje poté, co ještě Ostravští padli s Legií Varšava a postoupili přes Austrii Vídeň.
„Pavlovi a celému jeho realizačnímu týmu chci poděkovat za celé tři roky. Zařadil se mezi nejúspěšnější i nejdéle působící trenéry v klubové historii a znovu je třeba mu za jeho tříletou práci poděkovat,“ přidal Mikloško.
I kvůli náročným předkolům se Baníku na začátku letošní sezony tolik nedařilo na domácí scéně. Když po vyřazení z pohárů odešli z týmu záložníci Tomáš Rigo s Matějem Šínem a útočník Erik Prekop, osa kádru se rozpadla.
Výsledky se už nepovedlo nastartovat. Za jedenáct kol klub nasbíral jen deset bodů a topí se ve spodní polovině tabulky, dlouho byl také mezi nejhoršími. V nejvyšší soutěži porazil jen Slovácko a Pardubice, naposledy remizoval 1:1 ve Zlíně.
Zákulisní zdroje včetně serveru inFotbal.cz se shodují, že Hapal chtěl odejít do Olomouce, kde by vedl sportovní úsek po Ladislavu Minářovi, který by měl skončit.
Hapal trénoval Baník už v sezoně 2005/06. V minulosti trénoval také Opavu, Zlín, Mladou Boleslav či Spartu. Byl také koučem slovenské reprezentace, Žiliny, Nitry, Senice a polského Lubinu.