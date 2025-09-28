Chance Liga 2025/2026

Kdy skončí černé dny Baníku? Jeden zápas to otočí. Nejsme rozhádaní, ujišťuje Boula

Jiří Seidl
  6:05
Není pro ně větší rival. Není cennější vítězství než nad Spartou. „Ale bohužel v současné době je to asi nad naše síly,“ ulevil si trenér ostravských fotbalistů Pavel Hapal. Výsledkové i herní trápení jeho týmu nekončí. V lize nevyhráli už pět zápasů, naposled v sobotu podlehl Spartě 0:3.
„Jsme zklamaní, protože Spartu chce v Ostravě porážet každý. Ale v situaci, v jaké jsme, byl zápas proti ní pro nás velice těžký,“ uznal Hapal.

Stejně mluvil i záložník Jiří Boula. „Ukázal to výsledek,“ podotkl. „Ale může se to zase rychle změnit. Víme, jak to bylo minulou sezonu, jak jsme tady s nimi hráli. Fotbal je hodně rychlý, přijde jeden zápas, jeden moment, kdy se to celé otočí. Doufám, že tomu tak bude co nejdříve.“

V minulé sezoně Baník ze tří vzájemných zápasů dva vyhrál, v jednom remizoval a v tabulce skončil třetí před Spartou. Ale tentokrát k tomu má hodně daleko.

Ostrava - Sparta 0:3, koncert hostů v první půli, domácí šlágr aspoň důstojně dohráli

„Děláme pořád stejnou práci, pořád hráče motivujeme,“ řekl Hapal. „Když jsou výsledky, hlava je na tom lépe, teď nejsou, tak je na tom možná hůř, ale věřím, že chytneme šňůru a přijdou i vítězné zápasy. Momentálně bohužel prožíváme horší období.“

Boula nevnímá, že by nevydařené zápasy měly výrazný vliv na atmosféru v mužstvu.

Fanoušci ostravského Baníku i přes nepříznivé skóre nepolevují v povzbuzování svého mužstva.

„Nevyhráváme, ale trenér nás dokáže držet, že se nám kabina nerozsype,“ řekl šestadvacetiletý fotbalista. „Není to tak, že bychom po sobě hulákali a házeli špatné výsledky jeden na druhého. Nějaké emoce jsou, což je vidět i na hřišti, občas si vyříkáme chyby, ale každý nějakou udělá. Nejsme rozhádaní.“

Problém Baníku je i v nedávné velké obměně kádru a marodce. Proti Spartě se na hřišti objevilo sedm hráčů, kteří před měsícem za mužstvo vůbec nehráli.

„Někdo odchází, někdo přichází, ale musíme pracovat na trénincích, aby se to co nejdřív otočilo,“ zdůraznil Boula.

První půle měla blízko k dokonalosti, chválil Priske. Stihne Haraslín derby?

„Naši přípravu na utkání ovlivnila i marodka, protože nám ze sestavy vypadl Michal Frydrych,“ poznamenal kouč, jemuž ze zdravotních důvodů chyběli také Michal Kohút, David Buchta, Christ Tiéhi, Matúš Rusnák a dlouhodobě zraněný Filip Kubala.

V základu nastoupili i ofenzivní mladíci Jakub Pira a Marek Havran, kteří do áčka povýšili z druholigové rezervy. „Příležitost dostali na základě dobrého výkonu v Mladé Boleslavy,“ uvedl Hapal. „Budeme s nimi dál pracovat a doufám, že to budou vracet. Nepropadli, naopak. Pira nahoře bojoval, rval se, Havran měl průniky z pravé strany ve druhé půli.“

Hapal připouští, že špatné domácí výsledky jsou ovlivněné i letními dešti rozbitým hřištěm, na němž se dá jen těžce kombinovat.

Někdejší ostravský útočník Milan Baroš burcuje před utkáním se Spartou fanoušky.

„Hřiště má vliv na všechno, ale vymlouvat se na to nebudeme, protože Sparta měla stejné podmínky a poradila si s tím hlavně v první půli, kdy hrála jednodušeji a dokázala uhrát i těžké balony. My jsme všude byli pozdě,“ prohlásil trenér Baníku.

„Nedostupovali jsme protihráče, první poločas byl průšvih. Ale druhá půle, když jsme klukům v kabině řekli, ať vše hodí za hlavu a ať hrajeme jako by to bylo nula nula, už měla lepší parametry.“

Ostravským by paradoxně mohlo pomoci, že mají před sebou dva zápasy venku – středeční dohrávku 5. kola v Pardubicích a poté ve Zlíně. „Víme, že už potřebujeme vyhrát, to jasné, ale to chceme každý zápas...“ zdůraznil Hapal.

