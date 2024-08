Baník hledá cestu ke gólům. Potřebujeme větší agresivitu a hlad, říká Hapal

„Nedokážeme vstřelit gól, nebo více než jeden,“ zamýšlel se.

Čím to?

„To není jen náš problém. Všeobecně když soupeř výborně brání a hraje organizovaně, je těžké se prosadit,“ odpověděl kouč. „My jsme se ale do šancí dostali – stoprocentní měli Kubala, Klíma, šli jsme i dva na jednoho. Situací, abychom vstřelili jednu dvě branky, jsme měli dost.“

Podobně trenér Hapal hovoří téměř po každém utkání. „Není to tak, že bychom se neprosazovali, ale potřebujeme větší agresivitu a hlad v koncovce,“ dodal.

Je přesvědčený, že hráče psychicky nepoznamenalo čtvrteční vyřazení z Konferenční ligy Kodaní, zapříčiněné selháním v penaltovém rozstřelu. „Na Slovácku jsme dominovali v držení míče,“ zmínil statistiku 66 procent. „Necítil jsem, že by hráči měli po Kodani hlavy jinde. I v deseti jsme byli lepší. Smekám před výkonem, ale bohužel body nám nepřinesl.“

Jak na tom Baník je, ukáže střetnutí s Libercem, který hostí v neděli od 14.30. Po předchozích dvou domácích výhrách 1:0 s Jabloncem a Hradcem Králové si Ostravští pochvalovali, že uspěli, byť se jen těžce probíjeli přes zhuštěnou obranu protivníků. „Dříve se nám to nedařilo, podobné zápasy končily opačně, když jsme inkasovali my, nebo jsme vývoj utkání nedokázali zlomit. Teď hráči vidí, že věci, které děláme, mají smysl,“ komentoval těsné výhry Pavel Hapal.

Důležité podle něj je, že je mužstvo docela pevné vzadu, že dobře bráníme. „Z toho to vždycky vychází, protože šance si vytvoříme. Pak je to o tom, jestli je proměníme, nebo ne.“ A v tom je problém.

Každopádně Ostravští potřebují zlepšit standardní situace a centry. S Hradcem Králové jich měli hodně, jen rohů kopali 13, proti Slovácku deset. „Centry ze stran byly nepřesné, nebo jsme si nenašli správný prostor. Jirka Klíma ale svou tutovku hlavou měl proměnit,“ uvedl v neděli Pavel Hapal. „Je pravda, že jsme trefili prvního hráče nebo nám chyběl agresivnější náběh na přední tyč. Slovácko ale výborně bránilo.“

Baník má široký kádr, konkurenci na každém postu. Třeba na pravé straně pravidelně nastupuje David Buchta, zatímco Matúš Rusnák a Michal Fukala čekají na příležitost. Nyní Buchta bude nejméně proti Liberci po vyloučení v Uherském Hradišti chybět.

„Každý by chtěl hrát, ale co se týká Buchtiče, tak je technický hráč, do kombinace, dokáže míč prostrčit, umí zakončit, v minulé sezoně byl náš druhý nebo třetí nejlepší střelec. Proto ho tam dáváme,“ řekl Hapal. „Na ten post máme i Ruskyho (Rusnáka), který je dynamický i rychlý, ale v utkáních jako s Hradcem šlo o to, že jsme čekali, že pokud soupeře zatlačíme, Buchtič dokáže akce vyřešit technicky.“

Michal Fukala, který je jednou z letních posil, v lize dosud nenastoupil. „Fuky je připravený. Líbí se mi na něm, že není otrávený, je pozitivní, poctivě trénuje. Opíráme se o některé hráče, ale sezona teprve začala, bude nějak probíhat a on prostor dostane. Řada na něj přijde,“ řekl Pavel Hapal.

Otázkou je, zda šéfové Baníku všechny fotbalisty do konce nynějšího přestupního období, do 8. září, udrží. Zatím odešel útočník Quadri Adediran, jemuž Baník předčasně, po necelých sedmi měsících, ukončil hostování z Českých Budějovic. „Nebyl by dostatečně vytížený,“ uvedl Hapal. „Přece jen máme další čtyři útočníky, na které teď sázíme.“

Leč, když pomineme Konferenční ligu, tak v první lize z nich dal gól jen Tanko...