Co se dá s týmem udělat za čtyři dny? Moc toho nebylo, přiznal trenér Hapal

„Moc toho nebylo,“ odpověděl Pavel Hapal. „Změnili jsme postavení při obranných standardních situacích, bránili jsme zónově. To jsme trochu trénovali. Spíše jsem vsadil na zkušenost, na nasazení – na to jsme dbali.“ Dodal, že se snažili hráče vyhecovat, aby šli na hřiště odevzdat maximum. „Některým docházely síly, ale lavičku máme docela širokou, takže jsme se snažili sestavu oživit střídáním,“ uvedl Hapal.

Záložník Filip Kaloč k výměně trenéra řekl, že to nejsou starosti hráčů. „Bohužel ty změny se dějí. Zčásti je to i naše chyba, ale tak rozhodlo vedení. Nám nezbývalo nic jiného než to přijmout, otočit list,“ řekl Kaloč. „Doufám, že začíná něco nového a že na výhru nad Slováckem navážeme.“ Změnil toho nový trenér hodně?

4 dny měl trenér Pavel Hapal na to, aby se seznámil s fotbalisty Baníku Ostrava a nachystal je na Slovácko

„Každý trenér má něco, každý chce hrát něco jiného. I tréninky jsou odlišné. Snad nám změna pomůže a bude to na hřišti znát,“ podotkl Filip Kaloč.

Jemu Pavel Hapal našel trochu jinou roli v sestavě, než na jakou byl zvyklý. Dříve byl více ofenzivně laděný, ale proti Slovácku nastoupil před stopery jako defenzivní středopolař.

„Odehrál výborné utkání, držel prostor šestky (defenzivního záložníka – pozn. red.), což předtím u něj asi nebylo, protože se pohyboval i po stranách,“ uvedl Hapal. „Chtěli jsme se tlačit dopředu, hrát ofenzivně. Říkali jsme si, že Slovácku možná dojdou síly, protože má (s Evropskou konferenční ligou – pozn. red.) nabitý program, jenže to se nepotvrdilo.“

Filip Kaloč se snažil plnit to, co mu trenér řekl. „Doufám, že se mi to v nějaké míře dařilo. Hlavně že jsme vyhráli. V první půli naše hra fungovala, ve druhé to bylo horší, přestože soupeř byl v deseti (bez vyloučeného Jana Kalabišky – pozn. red.). Když jsme dvakrát třikrát ztratili míč, měli jsme problémy,“ uznal Kaloč.

Podotkl, že o přestávce si říkali, že vedení 2:0 nesmějí podcenit, že na soupeře vletí. „To se nám nepodařilo i vinou těch zbytečných ztrát. Po nich hosté chodili do brejků a dostali se do hry. Naštěstí jsme to ustáli a podržel nás Lašty (brankář Jan Laštůvka), zase vychytal tři čtyři góly.“ Nezaostávali Ostravští fyzicky?

„To těžko posoudím, ale osobně jsem se cítil docela dobře. Klobouk dolů před Slováckem, jak jeho hráči celých devadesát minut uběhali,“ řekl Filip Kaloč.

Baník před sobotním duelem v Plzni čeká zítra od 15.00 pohárový duel v třetiligových Velvarech.

„A přistoupíme k němu zodpovědně, pro postup uděláme maximum,“ slíbil Pavel Hapal. „Máme široký kádr, takže k nějakým změnám v sestavě dojde. Od motivace, kterou jsem cítil od hráčů proti Slovácku, neustoupíme.“