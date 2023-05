Sázka na mladé? O sestavě Baníku rozhodne zdravotní stav, tvrdí kouč Hapal

„Tuto sezonu jsme pokazili a lidé si zaslouží, abychom až do konce ligy jeli na sto procent. Nic jiného si dovolit nemůžeme,“ prohlásil ostravský kapitán Jiří Fleišman. „Až sezona skončí, zhodnotíme ji a uděláme tlustou čáru. Doufám, že v té příští budeme silnější a úplně v jiných patrech tabulky.“

Rovněž trenér Pavel Hapal odmítá, že by zbývající dvě kola odehráli jen z povinnosti. „Nic nepodceníme. Nechci se potom dívat do očí trenérů, kteří hrají o holý život,“ podotkl kouč.

Mnozí jeho kolegové by to zřejmě neřešili...

„To je možné, ale já ctím fotbal. Takový nebudu.“

Připustil však, že by příležitost mohli dostat někteří další mladí hráči. „Je to ve hře, určitě se o tom budeme bavit, ale rozhodovat bude náš zdravotní stav,“ řekl Hapal. „Chceme do hry zapojovat mladé, ale teď na to nebyl prostor, protože jsme nebyli zachránění. Jenže pokud někdo z nich nyní nastoupí, tak jen na základě výkonnosti. Máme spoustu mladých hráčů – Peťu Jaroně, Buchtiče (Davida Buchtu)... Variabilita je.“

Baník proti Teplicím zkoušel hru se třemi stopery. Podle Hapala to může být dlouhodobější řešení.

„Chtěli jsme takto hrát i dříve, ale celou sezonu se potýkáme se zdravotním stavem stoperů. Vypadli Bitri, Lischka, Frydrych... Jediný zdravý byl snad jen Karel Pojezný. Tento systém bychom mohli střídat s hrou na čtyři obránce, abychom byli variabilnější,“ řekl Hapal.