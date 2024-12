Zakončování je stresová situace, říká trenér Hapal. Chystá Baník na Slavii

„Slavia je první, výborně připravená, má skvělý a široký kádr, takže se musíme pořádně nachystat a uvidíme, co z toho vzejde. Pokud ale kluci budou šlapat jako nyní, tak nikde není napsáno, že nemůžeme být úspěšní.“

V jakém stavu je hřiště, k jehož kvalitě mívali hráči výhrady?

Na to, jak vypadalo na začátku sezony, tak podle mě v dobrém. Samozřejmě je tam teď písek, to je logické. Ale hřiště je dobře postříkané, rychlé. Fajn. Koncovku to neovlivňuje. Děláme všechno pro to, aby bylo co nejlepší. Už tam nechodíme ani trénovat jako dřív, protože je konec vegetačního období. Určitě nebudeme taktizovat, že bychom třeba nechali trávu vyšší nebo tam byly díry.

Baník – Slavia Čtvrtek 17.30 online

Zpočátku sezony jste měli velký problém hrát proti zatažené obraně. Teď se zdá, že se dokážete dostat do šancí i proti úporně bránícím protivníkům. Je to tak?

Začal bych jinak. My jsme měli dobré zápasy, které byly nahoru dolů. Ale po vyřazení v poháru s Kodaní jsme vypadli z role. Když dneska vidím kluky v tréninku i zápasech, jsme na tom skvěle běžecky. Velký počet z nich se zapojuje do přechodu do útoku, v tom jsme silní a velmi dobří po fyzické stránce. Ano, byla tam sinusoida, trochu jsme spadli, neměli jsme výkonnost, ale znovu jsme ji nastartovali.

Fotbalisté Baníku Ostrava se radují z vítězství nad Spartou. Vyzrají i na Slavii?

A co zakončování?

Co se toho týká, i v Jablonci (1:3) jsme si vytvořili snad šest stoprocentních šancí, teď proti Karviné jich také byla spousta, ale děláme na tom. Asi to chce víc klidu. Zakončování je stresová situace a někdy to řešíme zbrkle, nepřesně. Důležité je, že střelecké pokusy máme. Navíc nás s Karvinou podržel Markýz (brankář Markovič), protože inkasovat na 1:2, asi bychom plakali.

Rychlejší je i kombinace, která vám dříve vázla. Souhlasíte?

To má návaznost. Kluci už jsou na sebe zvyklí. Jestli jste si všimli, někdy řeší situace z jednoho doteku, jindy ze dvou. Není tam element obcházení, pokud to není před šestnáctkou. Ve středu hřiště hrajeme rychle a přesně, což není o nohou, ale o hlavě. O přemýšlení a realizaci.

Na vítězný gól s Karvinou nahrával Ewertonovi záložník Issa Fomba. Dostane více prostoru?

To by si zasloužil každý z hráčů. Někteří sezonu začali, odehráli spoustu kvalitních zápasů a teď se možná na hřiště nedostávají, ale je to o momentální formě. Extrémně sahat do sestavy je zbytečné.

Podzimní část druhé ligy, v níž nastupovali i někteří fotbalisté z áčka, vaší rezervě skončila. Nebudete mít nyní problém s vytíženosti hráčů?

Je to těžké, ale příjemné, když máte většinu hráčů zdravých. V pátek béčko hrálo přípravné utkání, na které jsme se byli podívat (Baník s řadou mladíků porazil Třinec 2:1 – pozn. red.). Budeme skládat mužstvo i pro béčko, dojde tam k hráčským změnám.

Zatím jen za rezervu nastupoval dánský stoper Alexander Munksgaard. V lize byl třikrát mezi náhradníky. Jak to s ním vypadá?

Mně se nyní začal líbit. Na začátku, potom, co do klubu přišel (v září), měl zraněný kotník, což ho limitovalo. Ale dostává se do toho, jezdí s námi na zápasy. Pravých obránců máme víc, takže to je pro něj trošku složitější. Víc sázíme na Buchtiče (Buchtu), Rusnáka, někdy na Jurošku. Ale chceme být nachystaní na všechny varianty, ať už tříobráncový, nebo čtyřobráncový systém. Budeme s ním pracovat. Jeví se teď velice zajímavě.