Kouč Hapal o prvních posilách Baníku: Zvýší konkurenci v týmu, to je důležité

Fotbalisté ostravského Baníku naplno začali přípravu. Po třech týdnech volna. Užil si trenér Pavel Hapal dovolenou před náročnou sezonou, v níž Baník po 14 letech čeká i účast v evropském poháru?

„S rodinou jsem strávil necelý týden, jen nakrátko jsme opustili republiku, ale jinak jsem fungoval mezi Ostravou a Olomoucí,“ odpověděl kouč.

V jaké stavu jste našel kádr?

Jsme zdraví. Tedy až na Lišáka (stoper Lischka), který snad za týden začne trénovat. Jsem spokojený. Letní příprava je vždycky kratší, těšíme mě i počasí, byť pro hráče je vedro. Ale je to lepší, než v zimě.

Posilami jsou Erik Prekop, Daniel Holzer a Michal Fukala. Tak jste si doplnění týmu představoval?

Ano, měli jsme je už dlouho vytipované, věděli jsme o nich. Jsem moc rád, že jsou s námi od začátku přípravy, což je důležité a lepší, než kdyby přicházeli až na jejím konci.

Jan Juroška sleduje novou ostravskou posilu útočníka Erika Prekopa, jak si vede s míčem.

Co by měli do týmu přinést?

Minimálně zvýšit konkurenci. To je důležité. Kvalitu mají, díky nim budeme variabilnější, můžeme s mužstvem točit, protože věřím, že nás čeká víc utkání, než jen česká liga a pohár. Snad se v Konferenční lize dostaneme co nejdál, ideálně do skupiny. To bychom si moc přáli, a proto kádr rozšiřujeme.

Daniel Holzer ke konci hrával ve Slovácku levého obránce. Jen na tento post s ním asi nepočítáte, že?

Kromě Fukyho (Fukala), který je víceméně defenzivním hráčem na pravou stranu, tak Holci (Holzer) dokáže hrát výš i v nižší pozici, případně ze středu hřiště. Navíc je to zkušený hráč. Prekop totéž, protože může hrát na hrotu i z obou stran na ofenzivních pozicích. Jsem rád, že je můžeme využít na více postech.

Prekop a Holzer navíc mají zkušenosti z evropských pohárů. Je to jejich přidaná hodnota?

Samozřejmě, to je důležité, aby mohli přenášet svou zkušenost na zbytek týmu.

Stále je s vámi Ewerton, jehož máte na hotování ze Slavie a hovoří se o jeho odchodu do ciziny. Je v jeho případě něco nového?

Pořád věřím, že tady zůstane. Jediným zádrhelem je nabídka ze zahraničí. Co se týče české ligy, tak Ewe je přesvědčený, že jinde by nehrál a zůstal v Ostravě.

Ewerton (vlevo) by rád odešel do zahraničí, ale zatím stále trénuje s Baníkem.

Z hostování v Osijeku se vrátil útočník Ladislav Almási. V jakém je stavu?

Na tréninku se mi velice líbil, trénoval s velkou chutí. Po včerejší debatě s ním z něj převládá, nechci říct zklamání, ale moc toho tam neodehrál. V úvodu jara nastupoval, vstřelil i branku, ale pak vypadl. Vrátil se a vypadá, že je dobře připravený.

Máte šest útočníků. Není to moc?

Nemyslím, že bychom museli kádr nějak zvlášť zužovat, protože jak jsem řekl, doufám, že zápasů bude vícero, budeme s tím moci točit a využít variabilitu. Prekop je sice útočník, ale může hrát i z levého kraje, či pod hrotem. Nechci říct, že je to přepych, ale je dobře, když máte kam sáhnout a hráči vám zvýší konkurenci. Bude jen na nás, jak se budeme rozhodovat.

Navíc rezerva Baníku postoupila do druhé ligy...

Samozřejmě, to je další věc, na kterou jsem chtěl upozornit. Béčko postoupilo a my počítáme s tím, že na rozdíl od třetí ligy, kde jsme mu dali prostor a vyplatilo se to, neboť mužstvo bylo kompaktní a na soutěž výborné, tak druhá liga je přece jen o level výš. Tam asi B tým bude od nás potřebovat trochu pomoci.

Čekáte ještě na další posily?

Máme v hlavě hráče, které bychom chtěli dovést, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet.

Třeba Musu Alliho z Českých Budějovic?

Je to jeden z hráčů, o které se zajímáme, ale uvidíme. Nechci předbíhat, protože jich máme vytipovaných víc. Jména si nechám pro sebe.

Do nové sezony půjdete s novým asistentem, když Jiřího Nečka nahradil Michal Šmarda. Co vás ke změně vedlo?

Už ke konci soutěže jsme se o tom bavili. Jirku bychom rádi využili ve skautingu, kam přechází, a bude jezdit po zápasech. Michala Šmardu znám ještě z jeho angažmá v Olomouci, a já s nimi chodil trénovat, když jsme hrával v zahraničí. Známe se velice dobře, máme k sobě blízko, takže věřím, že bude posilou.

Na soustředění pojedete stejně jako loni do Polska. Proč?

Známe to tam, takže víme, co nás čeká. K tomu tam jsou velmi dobří soupeři, výborné podmínky.

Po letech vás čeká start v evropském poháru. Je lepší dostat v poháru atraktivního, ale silného protivníka, anebo někoho schůdného, tolik neznámého?

Já to tak neberu. Už jsem v jiných klubech nějaká předkola odehrál, dokonce se mi podařilo dostat se do Ligy mistrů, a bylo to těžké. Jestli se chceme probojovat do základní skupiny Konferenční ligy, stejně musíme přejít přes jednoho nebo dva top týmy. Je mi to víceméně jedno.

Baník se ve 2. předkole Konferenční ligy utkají s estonským Kalevem, nebo arménským Urartu. První zápas sehraje 25. července doma.