Hapal vyčítal Tijanimu gól: Ale úspěch ve Slavii mu přeju. Bod jsme si nezasloužili

„Dopředu jsme si nic nevytvořili, prohrávali jsme osobní souboje, byli jsme nepřesní v kombinaci. Kluky musím pochválit za to, jak zápas odmakali,“ pokračoval.

Platí však, že Baník má po pěti kolech jedinou výhru a v tabulce jen čtyři body.

Štve porážka na Slavii o to víc, že vás gólem porazil Muhamed Tijani, váš bývalý hráč?

V žertu jsem mu po zápase vyčítal, že nás nepošetřil, ale takový je fotbal. Už není náš a já mu přeju, ať se mu ve Slavii daří, proto sem šel.

Co jste vlastně při gólu udělali špatně?

Omlouvám se, nemám to před sebou a ani jsem tu situaci ještě neviděl. Máme sice na lavičce tablet, na kterém zápasy sledujeme, ale zrovna vypadl signál. Vadí mi, že jsme nedokázali balon odvrátit do bezpečí, možnosti k tomu byly.

Doufal jste, že vám pomůže VAR? Gólovou situaci dlouho přezkoumával.

Michal Frydrych tvrdil, že mu Tijani prohnul koleno, ale čím a jak, to nevím. Fakt jsem to neviděl.

Čím si vysvětlujete, že jste na Slavii nebyli nebezpeční?

V první půli jsme zády k bráně neuhrávali souboje, slávisté nás dobře dostupovali, byli agresivní, tvrdí, chodili do soubojů, které jsme často prohrávali. Taky jsme byli na útoční polovině dost nepřesní. Na druhou stranu: hráli jsme proti nejlepšímu mužstvu v lize, nemohli jsme čekat, že nás domácí nechají jen tak kombinovat, nebo nás dokonce budou pouštět do šancí. Chtělo to víc odvahy.

Kromě Ewertona vám ze zdravotních důvodů scházeli Lischka s Kubalou, před Pojezným pak dostal přednost Frydrych. Proč?

Máme k tomu důvody, které si však nechám pro sebe. Rozhodli jsme se nakonec pro zkušenějšího hráče a myslím, že Frýďas to zvládl. V zadních řadách patřil k lepším hráčům.

Může to znamenat, že Pojezný odejde na hostování?

Nevím, proč všichni přemýšlí nad tím, že by měl někam chodit. O místo v sestavě se musí rvát, stejně jako další hráči. My navíc nemám deset stoperů, abychom si mohli dovolit o jednoho přijít. Hrajeme vzadu na tři, stoperů máme pět a to má David Lischka aktuálně zdravotní problémy.

Jak se vám líbil výkon útočníka Almásiho, který dostal přednost před hbitým Tankem?

Čekali jsme, že by mohl uhrát těžké míče nebo se prosadit ze standardky. A věřili jsme, že pokud budeme držet dlouho slibný výsledek, mohli bychom na hřiště poslat Tanka kvůli rychlým brejkům. Udělali jsme to tak i minule, kdy nám to vyšlo. Teď bohužel.

Mimochodem, víte, že vám přímo z kotle fandil i hokejista David Pastrňák?

A nebylo to poprvé. Jsme rádi. Porážka nás nejvíc mrzí právě kvůli fanouškům, pro které to byl výjezd podzimu. Škoda, že jsme neurvali aspoň bod, i když jsme si ho asi nezasloužili. Až na jednu chybu Slavie jsme si de facto nevytvořili žádnou šanci.

Stačíte vůbec při koučování vnímat podporu z tribun nebo i vydařená chorea? Vaši fanoušci v Edenu působivě připomněli výročí okupace.

Abych byl upřímný: nejde to. Možná si všimnou kluci na lavičce, i já občas něco zahlédnu, ale při zápase na to není čas. I když znovu opakuju: Fanoušci, byli jste skvělí!