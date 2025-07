„I když jsme měli vyšší držení míče, byli jsme pomalí, nepřesní, sterilní. Všechno nám hrozně trvalo a nic jsme si nevytvořili.“

Vypovídající hodnocení trenéra Hapala.

Co s vámi bylo?

Zlobili nás oba útočníci Bohemky. Jak Júsuf, tak Drchal vyhrávali hodně soubojů, prodlužovali hlavy, jednoduchými nákopy se dostávali za nás. V některých situacích nás podržel dobrým vyběhnutím Dominik Holec, prohrát jsme mohli i vyšším rozdílem.

Co z toho plyne?

Určitě si k tomu musíme něco říct, oklepat se, zmobilizovat. Je potřeba, abychom hru zjednodušili, bylo to komplikované a nevýrazné. Pokud nehrajete víc do kolma, pokud neuděláte situaci jeden na jednoho, je to složité. S tím, co jsme předvedli, si už v dnešní době poradí každá obrana.

Vzadu jste hráli ve čtyřech, ač jste v minulé sezoně slavili úspěchy hlavně s defenzivní trojkou. Chybné rozhodnutí?

Nemyslím si. Náš problém byl v produktivitě. Bohemka byla houževnatá, rvala se, pomohl jim gól. My jsme dobývali, ale byli jsme absolutně neplodní. Nic kloudného tam nebylo. A když už jsme se tam dostali, dali jsme nepřesnou přihrávku nebo zlý centr.

Čím si vysvětlujete, že se vám nepodařilo nic změnit ani do druhého poločasu, kdy šancí soupeře naopak přibylo?

Těžko říct. Já věřil, že si s jejich taktikou poradíme. Že budeme vyhrávat souboje, zvládat dlouhé míče, ale bohužel. Drchal měl skvělý pohyb, rychlost. Na rozdíl od našich ofenzivních hráčů hráli domácí velice slušně, dobře, jednoduše. Stačilo jim to.

Po zákroku Hůlky na Ewertona v závěru první půle jste se dožadovali druhé žluté karty, zákrok Kareema na Frýdka v pokutovém území zase prověřoval VAR. Váš komentář?

Když řeknu svůj názor, všichni budou vykládat, že tady pláču. Rozhodčí i VAR jsou tam od toho, aby situaci posoudili. Já nevím, jestli zákrok na Eweho nebyl dokonce na červenou, špunty byly hodně vysoko. Rozhodčí ale věděl, že má Hůlka žlutou, a druhou mu nedal. Vymlouvat se ale nebudu. Podstatné pro mě je, co jsme tady předvedli. Nebylo to optimální.

Proč vlastně na levém kraji nenastoupil Daniel Holzer?

Rozhodli jsme se tak. Mysleli jsme si, že bude potřeba víc soubojovosti. A myslím, že zrovna na tomhle postu jsme chybu neudělali, protože Kpozo zvládl utkání velice dobře. Holzer je pro nás každopádně důležitý a jeho čas přijde. Hlavně v zápasech, kde budeme chtít být ofenzivnější.

Co další hráči? Třeba Michal Kohút napravo byl dost nevýrazný.

Trápilo se víc kluků, třeba Matěj Šín. Taky to nebyl jeho zápas. Ale je pravda, že od Kohúta, ale i na druhém křídle od Ewertona, potřebujeme mnohem víc.

Nepřišlo vám, že právě Ewerton, váš kapitán, je od začátku dost podrážděný?

Je pravda, že nevypadal, jak jsme zvyklí. Ale pořád je to fotbalista, který umí utkání jedním momentem rozseknout, což se tentokrát bohužel nestalo.

Může vás facka nakonec probrat? Už ve čtvrtek vás čeká Evropská liga s Legií.

Problém je, že my jsme dostali facku už v poslední přípravě s Banskou Bystricou. Tam to nebylo v pořádku hlavně v první půli, hru oživili až kluci z lavičky. Proti Bohemce se nám to opakovalo.

Takže?

Věřím, že ve čtvrtek to bude jiné. Nesmíme být líní na krok. Čeká nás nádherná kulisa, potřebujeme víc odvahy, proběhů do obrany, aktivity a méně doteků. My jich měli proti Bohemce při každé akci hrozně moc, takhle se hrát nedá.