Kabina ví, co dělat, říká končící kapitán brněnských fotbalistů Eismann

„Musel jsem to ve spolupráci s klubem naplánovat. Už v průběhu jara jsem měl spoustu myšlenek, rozvažoval jsem jak dále. Pak jsem do toho ale radikálně říznul a rozhodl se takto. Nebylo to jednoduché, ale vyřešit jsem to musel,“ líčí pětatřicetiletý levý obránce.



Jeho slova potvrzuje i Zbrojovka prostřednictvím sportovního manažera. „S Eisim jsme byli v kontaktu v průběhu celého jara, říkali jsme si, jaké jsou ve hře varianty. Bylo jich víc a rozvádět je nechci, protože by to teď bylo bezpředmětné,“ respektuje Tomáš Požár finální rozhodnutí hráče.



Právě Požár byl i u Eismannova příchodu do Brna v roce 2018. Zpětně si přestup velice chválí. „Jsem nesmírně rád, že jsme před dvěma lety ukázali přesně na tohoto hráče. Odvedl tady skvělou práci a jeho role v kabině byla i přes fakt, že nedostával ke konci sezony tolik prostou, stále výsadní. Významně přispěl k tomu, že se můžeme dnes bavit o tom, že jsme opět ligoví,“ popisuje Požár.

Eismann se nyní přesune do civilního zaměstnání. „Hlásím se do státních složek. Nemám ještě na sto procent potvrzené, kde budu přesně působit, čekají mě další výběrová řízení, ale půjdu tímto směrem,“ odhaluje.

„Žádná úředničina to nebude, musím dělat něco, kde je nějaká akce a kde ještě využiju svůj fyzický fond. Já nemůžu sednout za stůl, to určitě ne,“ oznamuje. Ve své kariéře rodák z Chrudimi odkopal 67 utkání v nejvyšší soutěži, oblékal dresy Viktorie Žižkov nebo Slovácka.

Vyzkoušel si také rok a půl zahraniční angažmá v druholigovém polském týmu Sandecja Nowy Sącz. Do Brna se přesunul z Karviné, s kterou se probojoval do první ligy v roce 2016. A ve Zbrojovce si velmi rychle vybudoval pozici lídra. „Člověk nezíská respekt uměle. Buď ho má, nebo ne,“ tvrdí Eismann.



Nyní se fotbalista vrací za ženou, dětmi a vlastním domem na východ Čech. Nejprve si ale naposledy zorganizoval „svoji“ kabinu. „O mém nástupci na pozici kapitána jsme diskutovali dlouho. Pavel Dreksa si mužstvo skvěle organizuje na hřišti a je otázka, kdo z těch zkušenějších hráčů vezme kabinu. Musí to už vzít i střední generace. Už jsou dost ostřílení na to, aby si s tím poradili. Celá kabina ale ví, co má dělat, a věřím, že to zvládnou,“ ujišťuje Eismann.