Dvořák o Slovácku: Nikdo si nedovolí nic vypustit. Trenér je náročný

„Ale na Letné jsem ještě gól nedal, neuhrál jsem tam dosud ani bod. Je na čase to změnit,“ hlásila před víkendovým úvodním kolem nového prvoligového ročníku třicetiletá posila Slovácka.

A jak řekl, tak se i stalo. Bývalý hráč Vysočiny, který loňskou sezonu strávil v Olomouci, pomohl svému novému týmu z Uherského Hradiště k cenné výhře 2:0 na Spartě.

Co vlastně od působení ve Slovácku celkově očekáváte?

Doufám, že budu mít blíž do základní sestavy, než jsem měl loni v Sigmě. A že pomůžu týmu hrát v tabulce co nejvýš.

Souhrn prvního kola fotbalové ligy

Jak zpětně hodnotíte olomoucké angažmá?

Některé zápasy se povedly víc, jiné míň. Celkově to z různých důvodů úplně nevyšlo, tak to prostě někdy je. Asi jsem tam mohl zůstat, ale viděl jsem, že do sestavy bych měl daleko. Byla tam určitá osa týmu a navíc pod novým trenérem budou chtít zapracovávat i mladší hráče. Vycítil jsem, že by bylo nejlepší si něco najít. A povedlo se. Věřím, že tady to bude lepší.

Vaším dosavadním maximem v lize je devět branek za Hradec před pěti lety, loni za Olomouc jste skóroval dvakrát. Máte metu pro Slovácko?

To ne. Chci dát co nejdřív první gól, pak snad budou následovat další. Aspoň pár by jich bylo fajn.

Povzbudily vás v tomhle směru dvě trefy v přípravě?

Jsem za ně rád, ale byla to jen příprava. Uvidíme, jak mi to bude padat letos v lize, kde je to mnohem těžší.

Hrálo roli v tom, že jste šel právě do Slovácka, i obnovení spolupráce s koučem Martinem Svědíkem?

Ano, byl to jeden z faktorů. S trenérem se znám, půl roku jsme spolu byli v Jihlavě. Bodů jsme tehdy udělali dost, bohužel to ale k záchraně nestačilo. Když se Slovácko ozvalo, byl jsem rád.

Jaký je podle vás Martin Svědík trenér?

Náročný. A to myslím, že asi mluví za všechno.

Vy jste věděl, co od něj čekat, přesto jste neváhal. Takže s jeho náročností evidentně problém nemáte...

Myslím, že to je dobře. Klade důraz na detail a nikdo si nedovolí cokoli vypustit. Jinak mu to totiž hned dá sežrat, což třeba někteří trenéři zas až tolik neřeší. U něj to platí jak v zápase, tak i na tréninku.