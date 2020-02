Všechno je špatně, klopil oči nečekaný teplický kapitán Čmovš

„Dostáváme hodně gólů, jsme málo nebezpeční. Strašně se na každou šanci nadřeme, a když ji máme, tak ji neproměníme. Všechno je špatně,“ klopil oči Čmovš.

První půle ze strany Teplic, to byla znovu velká bída. Proč?

Nechali jsme Karvinou na sebe vlítnout, neotupili jsme ten její počáteční tlak. Těžko jsme se dostávali ze své obranné poloviny. Byla tam spoustu standardek. Potom přišla před druhým gólem naše chyba v rozehrávce. Za stavu 1:0 by se s tím dalo něco dělat, ale my je svojí další chybou je postavíme na koně. To je pak prostě složité.

Podepsala se na vás nervozita po špatném domácím vstupu do jarní části ligy?

Nevím. Minule s Olomoucí jsme dostali facku, pak to v přípravě vypadalo dobře, chtěli jsme tady dobře začít. A pak je to všechno proti nám. Nějakou roli to samozřejmě hraje, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Dostali jsme se do té situace sami a musíme udělat všechno proto, abychom se co nejdříve nějak odrazili a dostali se klidného středu.

Po dvou jarních kolech se vám ale střed dost vzdálil, naopak se přibližují týmy ze spodku tabulky včetně Karviné.

Věděli jsme, že když jsme si to prohráli doma takovým způsobem, že v Karviné to bude to těžké. Ale chtěli jsme udělat minimálně bod, bohužel se to nepovedlo