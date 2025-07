„Od prvního okamžiku po přestupu do Pardubic jsem od místních fanoušků cítil podporu a jsem rád, že jsem si dobrý vztah s nimi udržel po celou dobu mého zdejšího působení. Děkuji všem,“ vzkázal Pavel Černý mladší na klubovém webu.

Teď se totiž po osmi letech loučí, přestupuje do druholigového MFK Chrudim, kde již strávil loňskou sezonu na hostování a byl tak na její střídačce během baráže jako technický doprovod.

„Přejeme Pavlovi hodně úspěchů v další profesionální kariéře. Určitě se s ním ještě rozloučíme při jednom z domácích utkání v následující sezoně,“ plánoval sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel. „Strávil u nás spoustu let a vždy byl důležitou součástí týmu – na hřišti i v kabině. Moc mu děkujeme za dlouholetou práci pro náš klub,“ dodal.

Černý přišel do Pardubic v létě 2017, ještě do druhé ligy, v níž za tři roky odehrál 85 zápasů a dal 17 gólů. V roce 2020 pak s klubem bouřlivě oslavil nečekaný historický postup do nejvyšší soutěže.

„Velice rád na to vzpomínám. Do té sezony jsme tehdy vstoupili skvěle, a i když nám nikdo nevěřil, dokázali jsme postoupit. Sešla se skvělá parta, která celou dobu táhla za jeden provaz. Oslavy na Vinici s fanoušky pak byly velice příjemné,“ ohlížel se Černý.

Podobnou jízdu s Pardubicemi zažil i v premiérovém roce mezi elitou. Východočeši nastřádali 52 bodů a skončili na skvělém sedmém místě. Černý nastoupil do třiceti zápasů a dal dva góly. Celkem jich za Pardubice v první lize odehrál 122 a trefil se třináctkrát.

„Dalším milníkem byl návrat na zrekonstruovaný stadion, který jsme si všichni přáli. Měl jsem štěstí, že jsem si na něm mohl zahrát hned první zápas,“ vzpomínal Černý.

Bylo to v únoru 2023 proti Slavii, Pardubice prohrály 0:2 a Černý svůj tým vedl jako kapitán. „To byl skvělý zážitek,“ dodal.

Právě tenhle ročník pak byl v první lize jeho nejlepší, když dal šest gólů a byl tahounem týmu. Postupně však jeho role slábla a objevil se dokonce i v „béčku“ ve třetí lize.

„V tuhle chvíli je až naším sedmým útočníkem, takže pro něj nemáme dostatečné herní vytížení. Pavla chápeme, a proto jsme mu nijak nebránili v odchodu do nižší soutěže,“ říkal Zavřel už loni v létě, když se dojednalo zmíněné hostování v Chrudimi.