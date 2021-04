Do situace Brna se dokážu vcítit, tvrdí pardubický útočník Černý

Ve 14 hodin totiž na jihu Moravy rozehrají utkání s dalším nováčkem v první lize Zbrojovkou Brno, která ztrácí tři body k východu ze sestupového pásma a v době, kdy z nejvyšší soutěže padají tři mančafty, bude nejspíš ještě mít co dělat, aby se udržela.

„Brno hraje o bytí a nebytí, takže čekám velký boj. Jeden bod pro Zbrojovku bude málo, bude útočit na všechny tři,“ tuší útočník FK Pardubice Pavel Černý v rozhovoru na klubovém webu.

„My si ale také jedeme pro plný zisk. Mohlo by nám vyhovovat, že Zbrojovka bude muset útočit. Tím by se mohl otevírat prostor pro rychlé protiútoky, které by se daly využít,“ dodává.

Černý ve svých šestatřiceti letech patří k těm nejzkušenějším, které vůbec pardubická kabina nabízí. Sestupové starosti Zbrojovky tak velmi dobře chápe. „Bohužel se do jejich kůže dokážu vcítit. Za svou kariéru jsem byl v podobném postavení několikrát, rozhodně není nic příjemného, když jdete do zápasu s tím, že musíte vyhrát. Trochu to svazuje nohy a mohlo by to pro nás vytvořit malou výhodu,“ popisuje Černý.

Ten se těší hlavně na střetnutí s bývalým parťákem Adamem Fouskem, který z Pardubic do Brna zamířil loni v létě, a byl tak i u posledního vzájemného zápasu nedělních soupeřů, který v prosinci vyhrály Pardubice doma v Ďolíčku 2:1.

„S Adamem jsme společně bojovali v pardubickém dresu, občas si napíšeme. Rozhodně se těším, až s ním budu na trávníku svádět vzájemné souboje,“ hlásí Černý.

Proti Brnu bude mít jeho tým motivaci ještě o to větší, že když byl v utkání naposledy favoritem, nezvládl ho. Pardubice v půli března prohrály s poslední Opavou na jejím hřišti 0:1. Červenou kartu za ostrý, i když samozřejmě nechtěný kop do čela opavského kapitána Jana Žídka navíc viděl Brazilec Cadu a Pardubice musely celý druhý poločas dohrávat v deseti.

„Z chyb, které jsme udělali v Opavě, jsme se dokázali poučit. Teď v Brně už rozhodně chceme bodovat,“ říká Černý.

V letošní sezoně zatím zasáhl do dvaadvaceti zápasů, na první trefu mezi tři tyče ale zatím stále čeká.