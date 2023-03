Nejhezčí gól kariéry? Nevím. Ale nůžky to byly první, řekl Černý o své parádě

„Nevím, jestli je to úplně nejhezčí gól, který jsem kdy dal, povedlo se mi jich i pár dalších, třeba na podzim v derby s Hradcem. Ale nůžky to budou určitě první,“ uvedl 38letý forvard.

Měl jste to takhle dopředu rozmyšlené?

Ne, prostě tam letěl balon, tak jsem do toho takhle kopnul. Když jsem to pak viděl na videu, byl to docela hezký gól. (úsměv)

Pak jste měl ještě jednu velkou šanci. Sice jste ji zakončil střelou, ale nemyslíte, že jste tu situaci trochu prováhal a že chtělo pálit dřív?

Možná jsem mohl střílet o krok dřív. Potom už by mně obránce střelu doprava zablokoval, mohl jsem mířit jen doleva nahoru. Brankář Laštůvka však dobře vystoupil, věřím, že kdyby tam byl klasický gólman, který by stál na brankové čáře, asi by to neměl. Ale nevyřešil jsem to ideálně. Pak se míč ještě odrazil do další šance (k Dominiku Janoškovi), bohužel jsme to tam už nedotlačili.

Jak byste jinak zápas s Baníkem popsal?

Začali jsme výborně, zase jsme se dostali do vedení. Bohužel bych řekl, že tentokrát nám spíš uškodilo, protože Baník potom začal přebírat otěže zápasu. My se s tím od nějaké 10. do 40. minuty nedokázali vypořádat,i když jsme tam měli ještě dvě možnosti. Ty jsme nezužitkovali, načež přišel trest: penalta. Druhý poločas už nebyl tak fotbalový, jako spíše soubojový.

Kde vidíte příčinu toho, že jste se za stavu 1:0 začali vytrácet?

Vyklidili jsme střed pole. A oni nás trestali z toho, z čeho jsme je chtěli trestat my, z brejků. Kolikrát jsme dostali balon do blízkosti jejich vápna, jenže pak přišla zbytečná ztráta a už se to na nás valilo. Místo abychom do protiútoků chodili my, když jsme vedli, pouštěli jsme do nich soupeře. To byla voda na jejich mlýn a vznikaly z toho závary. Baník má na stranách Plavšiče s Caduem, šikovné kluky. Ti tvořili jeho hru a dokázali využít prostoru.

Po přestávce už moc příležitostí nebylo. Vnímáte tedy remízu jako spravedlivou?

Svým způsobem ano. Ještě jsme tam měli břevno, nějaký závar, ale remíza asi odpovídá.

Když hlavičkoval Dominik Kostka, viděl jste už míč v bráně?

Věřil jsem tomu. Ale Laštůvka předvedl fantastický zákrok a vytáhl to. Nezlobil bych se, kdybychom měli „štěstíčko“ a spadlo to tam, protože tři body by byly zlaté. Takhle jsme aspoň, i vzhledem k ostatním výsledkům, neztratili kontakt s týmy okolo.

Body nicméně sbíráte pravidelně. Co říkáte tomu, jak jste na jaře nastavení?

Je vidět, že práce, kterou jsme odvedli v zimě, se vyplácí. Na hřišti se snažíme praktikovat to, co po nás trenéři chtějí. Vidíme, že to je cesta správným směrem, soupeře přehráváme, dostáváme se do šancí, dáváme góly. Je to jen dobře a teď už z té cesty hlavně nesmíme uhnout.

Projevilo se nějak, že na lavičce kvůli vyloučení v Olomouci nemohl být přítomen váš trenér Radoslav Kováč?

Nemyslím. Role byly rozdělené, k realizačnímu týmu se přidal kouč béčka Pavel Němeček. Ten převzal asistentské úkoly Davida Mikuly, který měl zase ty Kováčovy. V průběhu zápasu navíc s Radkem Kováčem na dálku komunikovali, takže nám předávali jeho poznatky.