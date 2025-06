Dosud mělo Slovácko dva majitele, Zemek ale prodal polovinu svých akcií Buráňovi.

„Fotbal na Slovácku sleduji a podporuji již řadu let, ať už jako fanoušek, podnikatel nebo podporovatel sportu v regionu. Beru to jako velkou čest i závazek. Věřím, že společnými silami posílíme klub nejen ekonomicky, ale i hodnotově, a že budeme moci být hrdí na to, co Slovácko reprezentuje,“ uvedl nový akcionář.

Slovácko prožilo nepovedenou sezonu, v nejvyšší soutěži obsadilo až 13. místo a těsně se vyhnulo baráži. Kromě nového spolumajitele vykročí do dalšího ročníku i s novým trenérem Janem Kameníkem.