Rozhodí nás teď víc věcí, litoval po porážce s Olomoucí zklamaný Bucha

„Hodnotí se mi to těžko. Je to další porážka, koušu to. Ani moc nenacházím slova,“ povzdychl si Bucha po výsledku 1:3 ve druhém kole nadstavby skupiny o titul.

První poločas přitom z plzeňské strany vypadal nadějně. Domácí drželi míč, vytvářeli si šance. Jenže Chorého hlavičku vytáhl gólman Macík, Kaša zakončil jen do tyče. A stejnému hráči sudí neuznali v 17. minutě gól kvůli údajnému předchozímu faulu Chorého. „Ta situace nás rozhodila. Rozhazuje nás poslední dobou víc věcí. Když je nějaká šňůra takhle negativní a nedaří se, těžko se z toho nějak vystupuje. Dnes se nám to zase nepovedlo,“ mrzelo mělnického rodáka.

Smutek plzeňských fotbalistů po porážce s Olomoucí. Uprostřed Pavel Bucha.

Sám Bucha si vyčítá situaci před vyrovnávací trefou hostů v páté minutě nastavení první půle. „Měli jsme balon pod kontrolou, vhazovali aut. Já se to snažil řešit konstruktivně, jenže nám míč sebrali a z brejku po centru dali šťastný gól,“ popisoval záložník akci, která následovala jen chvíli po vedoucí trefě Durosinmiho. To byla další rána do sebevědomí Viktorie. A když brzy po přestávce Israel po povedeném brejku poslal Olomouc do vedení, tým klesl ještě níž. V 74. minutě pak Viktorii dorazil povedeným volejem Navrátil.

„Sigma dala ze dvou střel tři góly, ten první jsme si dali sami. Dostat tři branky doma je dost a ještě způsob, jakým je dostaneme... Často inkasujeme po nějakém centru, nejsme důrazní ve vlastní šestnáctce, soupeři nás jednoduše trestají,“ mrzelo Buchu.

Do konce sezony čeká Plzeň ještě pražská trilogie. Venku Slavia a Sparta, mezitím domácí loučení s Bohemians 1905. „Doufám, že síly zmobilizujeme a závěr dohrajeme se ctí. Čekají nás i dva velké zápasy, na ně hráč motivaci hledat nemusí. A doufám, že se nám podaří udělat dobré výsledky,“ věřil Bucha.