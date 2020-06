Osobní statistiky vůbec neřeším, tvrdí plzeňský záložník Bucha

Dvacetiletý středopolař vládne ligové produktivitě. Díky penaltě v Ostravě se dostal už na metu deseti přesných tref v probíhající sezoně. V této statistice už je na tom lépe pouze sparťan Guélor Kanga, který má o jeden přesný zásah víc. Co se asistencí týče, je Bucha z celé soutěže dokonce nejlepší. Spoluhráčům pomohl ke gólu finální přihrávkou už v osmi případech.



S pokutovým kopem jste si poradil suverénně.

Myslím, že teď si na tyhle momenty věřím. Cítím důvěru i od kluků a od trenéra, což mi to převzetí zodpovědnosti ulehčuje.

Bylo dopředu jasné, že pokud bude Plzeň kopat penaltu, tak jejím exekutorem budete právě vy?

Před každým zápasem si stanovíme tak čtyři nebo pět hráčů, kteří by mohli penaltu kopat. Ale konečné rozhodnutí probíhá až přímo na hřišti.

Baník kladl možná menší odpor, než se původně očekávalo...

Byl to ale hodně těžký zápas. Pomohla nám ta penalta, kterou jsme se trošku uklidnili. Dost jsme se však nadřeli, protože jsme čekali na druhý gól dlouho. Museli jsme jezdit na krev, což se naštěstí vyplatilo a padlo to tam.

Těšilo vás, kolikrát jste dokázali rychlým presinkem donutit domácí fotbalisty ke ztrátám?

Tohle je naším taktickým záměrem do každého utkání. Chceme aktivně napadat a donutit soupeře ke ztrátám. Byla jen škoda, že některý z těch protiútoků jsme nevyužili. Několikrát míč ztratili v pro nás zajímavé pozici. Ale poučíme se z toho do příště.

Osobně už máte na kontě deset branek a osm asistencí. Hlídáte si ligové statistiky?

Nějak to nesleduju, nezabývám se tím. Dělám všechno, abych pomohl mužstvu. Je to sice příjemné, ale rozhodně se na to nezaměřuju, že bych si říkal, že zrovna dneska musím dát gól nebo na něj přihrát.

Byl jste v karetním ohrožení. Dával jste si větší pozor?

Hraju s tím už pár zápasů. Dokonce tuším, že už od podzimu. Je to nepříjemné, ale nejsem typ hráče, který by vyhledával souboje. Někdy je však samozřejmě třeba přitvrdit a zatáhnout za záchrannou brzdu, když je potřeba. Zvlášť tentokrát jsem na to hodně myslel, proti Slavii chci hrát a zvítězit.