Stříhání o penaltu. Čermák neuspěl, zato Bucha ano

V nastavení první půle však hosté vyrobili další faul a tentokrát si vzal míč Bucha. Bezpečně proměnil, srovnal skóre na 1:1 a Viktoria pak oslabeného soupeře dorazila.

„Dal jsem gól, start do sezony se nám povedl, proto se cítím výborně. Ale utkání to vůbec nebylo jednoduché. V první půli nás Opava potrápila, byla na nás dobře připravená,“ uznal 22letý Bucha.

Proč to stříhání nůžkami před prvním pokutovým kopem?

Ve čtvrtek na tréninku jsme hráli proti sobě modelový zápas a došlo k podobné situaci. Taky jsme si s Alešem střihli, já jsem vyhrál. Teď jsme si to zopakovali a já zkusil stejný symbol jako předtím. Jenže on to čekal a změnil, nůžkami přestřihl papír a vzal si míč. (úsměv)

Jenže penaltu neproměnil.

Bylo vidět, že ho to hodně štvalo. Bavili jsme se, říkal mi, že si to klidně vezme znovu. Ale já to bral tak, že je řada na mě a šel to zkusit.

Soupeř k tomu dostal červenou kartu a přesilovku jste po přestávce využili. Změnili jste hru?

Trenér na nás o přestávce hodně apeloval, abychom pořád hráli to své, ale zvýšili tempo. Tím, že Opava měla o hráče méně, jsme najednou měli více času, otevíraly se volné prostory. Hrálo se nám lépe a jsem rád, že jsme to otočili.

Ještě v den zápasu nebylo jisté, zda nastoupíte. Ulevilo se vám, že všechno dopadlo dobře?

Jsme moc rádi, že se to rozjelo a mohli jsme hrát. Všichni jsme se už na ligu po té letní přípravě těšili. I kvůli tomu, jak probíhal konec minulé sezony.

Hned druhý zápas je pro vás extrémně důležitý, ve středu nastoupíte v Alkmaaru k duelu druhého předkola Ligy mistrů.

Těšíme se, nejen my hráči, ale všichni v klubu. Myšlenky si teď už nastavíme na středu a začneme se naplno připravovat na Alkmaar.