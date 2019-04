Záložník Bucha poprvé zažije derby s Libercem. Tipuje výhru 2:0

dnes 7:43

Díky skvělým jarním výsledkům se fotbalisté Mladé Boleslavi prodrali mezi nejlepších šest týmů ligy. Dnes budou své postavení hájit v domácím derby proti Liberci, který je pro Boleslav přímým soupeřem v boji o elitní skupinu. „Bude to klíčový zápas o tu šestku. Kdo s koho, kdo si to více zaslouží. Chceme to být právě my,“ podotkl mladý boleslavský záložník Pavel Bucha, který přišel v zimě na hostování z Plzně, tudíž atmosféru vzájemných soubojů s Libercem zatím nepoznal.

