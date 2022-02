Poslední gól hlavou? Možná v přípravce, vzpomínal Bucha

„Na svůj poslední gól hlavou si asi nevzpomenu. Možná tak někdy v přípravce. Vlastně ani nevím, jestli jsem vůbec někdy takový dal,“ usmíval se záložník Viktorie po sobotním triumfu ve 22. kole.

Plzeň tak díky Buchovi natáhla ligovou neporazitelnost proti Dynamu, která trvá už od roku 2006.

Neměl jste strach, když jste viděl, že míří míč nejprve do tyče, než se odrazil do brány?

Ani nevím, že to do tyče šlo. Musím se na to ještě znovu podívat, těžko si to vybavuju. Mě se hned zmocnila euforie, jakmile jsem viděl míč v síti. Byla to pro mě celkem těžká situace. Až šťastná. Balon byl ve vzduchu, snažil jsem se ho tedy trefit tak, aby šel na bránu. A zapadl tam snad nejlépe, jak to šlo.

Rozhodli jste ale až po pauze. O čem jste se o přestávce v kabině bavili především?

Po první půli jsme si řekli, že se chceme zlepšit ve sbírání druhých míčů. Být dynamičtější, lépe předvídat. Ve středu hřiště bylo dost vysokých balonů, kdy ani tolik nejde ani o ten první souboj, ale spíš až o ten druhý. V první půli se nám je nedařilo vyhrávat, Dynamo v tom bylo lepší. Pak jsme to ale zlepšili.

Kouč Michal Bílek zareagoval přesunutím Jana Sýkory z obrany do záložní řady. Pomohlo to?

Nemyslím, že spolupráce s Alešem Čermákem nějak vázla, jen se to prostě změnilo.

Opět jste zvítězili o jednu branku. Cítíte, že v podobných těsných situacích je vaše síla?

Jsem za to rád, že takové těžké zápasy zvládáme. Těsných vítězství si hodně vážíme. Tým drží pospolu a věří až do konce, ono se nám to pak vrací.