Přípravu ještě vynechá, ale... V lize už se připojím, těší se teplický Žitný

„Chuť je obrovská! Když nehrajete osm měsíců, je fakt velká. Ať už to začne!“ přál si na startu zimní přípravy dobře naladěný záložník.

Když se poprvé vážně zranil, bylo mu ouvej. Loni koncem dubna se mu stal osudným zápas v Brně.

„Při nějakém špatném došlapu do strany jsem ucítil bolest a hned jsem věděl, že je zle. Nevěřil jsem, že to bude křížák, ale potvrdilo se to. To je fotbal. Musel jsem se s tím smířit a počkat si osm měsíců,“ popisoval Žitný. „Teď už s kolenem nemám žádný problém, doufám, že bude dál v pohodě. Spíš mě bolí všechno kolem, ale to je příprava, to zmizí a bude to dobré.“

Ze začátku snášel dny bez fotbalu vcelku dobře. „První dva měsíce jsem si odpočinul, ale pak už to bylo delší a delší. Samá posilovna, běhy. Pořád to stejné dokola,“ připadal si zaseknutý v čase. „Rodina mě držela nad vodou a pak taky, když jsem byl s klukama v našem týmu. Dodávali mi sílu.“

Na ochozech trpěl, když jeho skláři ztráceli bod za bodem. V lize jsou po podzimu předposlední. „Člověka to štve, když je na tribuně a nemůže s tím nic udělat. Ale poslední tři zápasy jsme ukázali, že na to máme,“ ocenil zlepšené výkony. „Věřím, že to přeneseme i do jarní části.“

V ní by měl Teplicím pomoct i on. „Už postupně začínám s týmem, pomalu půjdu do nějakých her, těším se na to. Už poslední dva měsíce jsem s klukama trénoval, zvykl jsem si a hlava byla nastavená dobře,“ neměl strach o koleno.

Patrik Žitný na tréninku teplických fotbalistů

Přípravné zápasy spíš ještě Žitný vynechá. „Potřebuji získat kondici. Až začne liga, měl bych se připojit,“ tvrdí Žitný, který má v 1. lize 94 startů a v nich 13 gólů. Co od něj bude žádat nový trenér Jiří Jarošík, zatím netuší. „Ještě jsme se nebavili, na to teprve bude čas. On byl pan Fotbalista a určitě bude i jako trenér v pohodě.“