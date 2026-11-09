„Je to bohužel realita,“ prohodil sparťanský záložník. „Všichni jsme nasr..., ale musíme dál pracovat.“
Vedení Sparty má v následujících dnech o čem přemýšlet. O budoucnosti trenéra Priskeho. Nebo o tom, proč v nejvyšší soutěži vyhrála jediný z posledních čtyř duelů.
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Brunes před gólem fauloval, shodují se experti. Cítili jsme křivdu, řekl Kováč
„Trápilo nás to už v předchozích zápasech. Kdybychom situace řešili líp, máme určitě víc bodů. Bohužel je to o koncovce. Je to něco, na čem musíme zapracovat,“ láteřil Vydra.
Byl to zase on, kdo mohl Spartě vylepšit náladu. Před týdnem sám ve skluzu minul prázdnou bránu Bohemians (0:0), v Plzni po dvaceti minutách vlétl z pravé strany do domácí šestnáctky.
Zase nic.
A zase plichta pro Spartu.
Vydra volil přízemní křižný pokus, který brankář Wiegele s námahou pravou nohou vytěsnil na roh. Přitom se mu nabízel útočník Brunes, který emotivně gestikuloval: Proč jsi mi to nedal? Měl jsem prázdnou bránu!
„Když jsem si přebíral balon, zvedl jsem hlavu a Johnyho jsem neviděl,“ dušoval se Vydra. A pokračoval: „Potom jsem si dal dotek a vyhodnotil, že bude nejlepší vystřelit. Sám se na to musím ještě podívat. Nedokážu říct, jestli jsem měl nahrávat. Bohužel jsem se rozhodl špatně.“
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Když vyprávěl novinářům o dalším zaváhání, jeho spoluhráči už na něj čekali v autobuse. Možná i proto byl úsporný jako v poslední době Sparta při sběru ligových bodů.
Jediný gól Pražanů, který padl po (zřejmě) neodpískaném útočném faulu Brunese? „Viděl jsem to ze hřiště a v rychlosti. Nejsem tady od toho, abych to posuzoval. Jsem ale rád, že to rozhodčí uznal.“
Zloba sparťanských příznivců? „Určitě výsledky nejsou, jaké jsme si představovali. Fanoušci mají nárok být naštvaní. Jsme ve Spartě a musíme každý zápas vyhrát.“
A skandování, při kterém vyhazovali trenéra Priskeho? „K pokřiku se vyjadřovat nebudu.“
Ne, idyla vypadá jinak. Sparta zůstává v lize čtvrtá.
Na pražské Letné se za pár dní chystá obří demonstrace týkající se změny financování veřejnoprávních médií. Rušno bude ale i ve velíně slavné fotbalové značky. „Ti z nás, co zůstanou i během reprezentační přestávky, musí makat, abychom Slavii stáhli a bojovali dál,“ dodal Vydra.