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Chance Liga 2026/2027

Kapitán Sparty: Všichni jsme nasr... Priske ven? K pokřiku se nevyjadřuju

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  8:00
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Sparťané slaví gól proti Plzni.

Sparťané slaví gól proti Plzni. | foto: ČTK

Hugo Sochůrek ze Sparty (vlevo) kryje míč před domácím Prebslem.
Sparťanský kouč Brian Priske během utkání v Plzni.
Momentka z utkání Viktoria Plzeň vs. Sparta Praha.
Plzeňský Adu zakončuje na bránu Sparty.
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Jeho čelo zdobila velká náplast, která nad pravým okem zakrývala tržnou ránu. „Už se cítím dobře, je to zašité. Bylo to v souboji s Hrošovským,“ popisoval Patrik Vydra, kapitán fotbalové Sparty. Po nedělním šlágru v Plzni byl dobitý i zklamaný, jeho tým po remíze 1:1 na vedoucí Slavii ztrácí v lize už deset bodů.

„Je to bohužel realita,“ prohodil sparťanský záložník. „Všichni jsme nasr..., ale musíme dál pracovat.“

Vedení Sparty má v následujících dnech o čem přemýšlet. O budoucnosti trenéra Priskeho. Nebo o tom, proč v nejvyšší soutěži vyhrála jediný z posledních čtyř duelů.

Brunes před gólem fauloval, shodují se experti. Cítili jsme křivdu, řekl Kováč

„Trápilo nás to už v předchozích zápasech. Kdybychom situace řešili líp, máme určitě víc bodů. Bohužel je to o koncovce. Je to něco, na čem musíme zapracovat,“ láteřil Vydra.

Byl to zase on, kdo mohl Spartě vylepšit náladu. Před týdnem sám ve skluzu minul prázdnou bránu Bohemians (0:0), v Plzni po dvaceti minutách vlétl z pravé strany do domácí šestnáctky.

Zase nic.

A zase plichta pro Spartu.

Vydra volil přízemní křižný pokus, který brankář Wiegele s námahou pravou nohou vytěsnil na roh. Přitom se mu nabízel útočník Brunes, který emotivně gestikuloval: Proč jsi mi to nedal? Měl jsem prázdnou bránu!

„Když jsem si přebíral balon, zvedl jsem hlavu a Johnyho jsem neviděl,“ dušoval se Vydra. A pokračoval: „Potom jsem si dal dotek a vyhodnotil, že bude nejlepší vystřelit. Sám se na to musím ještě podívat. Nedokážu říct, jestli jsem měl nahrávat. Bohužel jsem se rozhodl špatně.“

Chance Liga 2026/27

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Když vyprávěl novinářům o dalším zaváhání, jeho spoluhráči už na něj čekali v autobuse. Možná i proto byl úsporný jako v poslední době Sparta při sběru ligových bodů.

Jediný gól Pražanů, který padl po (zřejmě) neodpískaném útočném faulu Brunese? „Viděl jsem to ze hřiště a v rychlosti. Nejsem tady od toho, abych to posuzoval. Jsem ale rád, že to rozhodčí uznal.“

Zloba sparťanských příznivců? „Určitě výsledky nejsou, jaké jsme si představovali. Fanoušci mají nárok být naštvaní. Jsme ve Spartě a musíme každý zápas vyhrát.“

A skandování, při kterém vyhazovali trenéra Priskeho? „K pokřiku se vyjadřovat nebudu.“

Ne, idyla vypadá jinak. Sparta zůstává v lize čtvrtá.

Na pražské Letné se za pár dní chystá obří demonstrace týkající se změny financování veřejnoprávních médií. Rušno bude ale i ve velíně slavné fotbalové značky. „Ti z nás, co zůstanou i během reprezentační přestávky, musí makat, abychom Slavii stáhli a bojovali dál,“ dodal Vydra.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 10 4 0 36:8 34
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 7 4 3 22:15 25
4. AC Sparta PrahaSparta 14 7 3 4 26:14 24
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
6. FK TepliceTeplice 14 6 3 5 22:22 21
7. FK JablonecJablonec 14 6 3 5 16:18 21
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 5 5 4 29:22 20
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 14 5 2 7 19:20 17
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 14 2 4 8 15:28 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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