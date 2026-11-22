Sparťané odehráli jeden ze svých nejhorších zápasů sezony.
Výkon, v kterém nebylo nic, přinesl pátou ligovou porážku. A to je odehráno teprve patnáct kol.
„Kde je příčina, to říct nedokážu. Bylo to od nás hrozně málo a nemyslím si, že jsme si zasloužili vyhrát,“ řekl Vydra.
Jak vy osobně to nesete?
Já jsem z toho špatnej hodně, nosím si to domů, i když mě to mrzí. Ta situace si to žádá a snažím se najít, kde ten problém je. Ale bohužel jsem na to zatím nepřišel. Nevím, co nám chybí. Minule v Plzni vedeme a dostaneme gól do šatny. Dneska zase.
Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
Vnímají o takhle všichni?
Věřím, že ano. Jsme jeden tým a jako tým vystupujeme. Když jeden článek vypadne, ostatní ho musejí zastoupit. Teď musíme udělat ještě víc, abychom to otočili.
Po zápase jste si pod tribunou skalních fanoušků museli vyslechnout spoustu nadávek. Jaké bylo tam stát?
Není to nic příjemného, ale fanoušci na to mají právo, protože ty naše výsledky a předvedená hra za poslední měsíc prostě nejsou to, co si Sparta zaslouží. Jsou naštvaní, my taky. Musíme to zlomit.
Chtěli, abyste si sundali dresy.
Řekli jsme si, že je nesundáme, takové je rozhodnutí kabiny.
Nedaří se vám od začátku sezony, ale do mizerného období jste spadli především po první reprezentační přestávce. A teď po té druhé jste začali ještě hůř.
Dost kluků tady zůstalo, trénovali jsme tvrdě. Doufali jsme, že ta pauza přeruší ty naše špatné výsledky, ale nestalo se.
|
Sparta - Liberec 1:3, domácí vedli, pak končili v křeči. Dva góly dal Mašek
Sportovní ředitel Tomáš Rosický řekl, že tým nemá mentální sílu. Souhlasíte s ním?
Tak mentální síla... Ty výsledky nejsou ideální, nevím, co k tomu mám říct říct.
Co konkrétně vy a další lídři děláte pro to, abyste se zlepšili?
To sebevědomí se odráží na výsledcích. Kdybychom vyhráli třikrát v řadě, je to jiné. Jakmile se nevyhrává, jde to dolů, teď musíme držet při sobě jako tým a musíme doufat, věřit a dělat všechno, abychom to zlomili.