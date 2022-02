Slavii jsme to usnadnili, štve chybujícího hradeckého brankáře Vízka

Nezáviděníhodná situace, kterou si Vízek velmi brzy zkomplikoval. Hned první jeho zákrok zaváněl dalším gólovým problémem a po třech minutách další situace po chybě Vízka gólem už skončila.

„Šel jsem na hřiště s tím, že jdu týmu, kterému se nedařilo, pomoct a trochu situaci uklidnit,“ komentoval Vízek brankářsky nepovedené utkání, v němž Hradec i vinou jejich chyb prohrál vysoko 1:5 a už tři měsíce čeká na ligovou výhru.

Hned první zákrok se vám moc nepovedl a byl z toho pořádný zmatek.

Bohužel se to opravdu moc nepovedlo.

Nevyčítal jste si, že jste při té první akci tak zareagoval?

Bohužel jsem si myslel, že míč dojede až do pokutového území, což se ale nestalo, naštěstí se to pak zachránilo. Přitom právě při těchto míčích za obranu a při centrech jsem mužstvu pomoct chtěl.

Jenomže záhy přišel centr, při kterém vás přeskočil hlavičkující Tecl a byl z toho čtvrtý gól.

Byla to moje chyba, prostě jsem se k tomu centru nedostal.

Jak byste zhodnotil utkání, v němž jste vysoko prohráli.

Hodnocení je jednoduché, z naší strany to byl tragický zápas, který jsme nezvládli po žádné stránce, Slavia nám ukázala, že je o třídu výš než my, ale my jsme jí to usnadnil také svými individuálními chybami. Víme, jakou mají kvalitu, ale chtěli jsme se jim postavit čelem, což se nepovedlo. Prohráli jsme si to sami.

Proti Slavii to byl sedmý ligový zápas v řadě bez výhry, na kterou čekáte už od konce listopadu. Jak vnímáte tuto skutečnost?

Pochopitelně, že ji vnímáme, už je to opravdu dlouhé. Je to z naší strany bodový útlum, ale nesmíme připustit, aby to na nás dolehlo nějakým zásadním způsobem. Teď jsme měli těžké soupeře, naopak před námi jsou teď zápasy s týmy, se kterými bychom bodovat měli. Musíme se přes neúspěchy přenést a body začít sbírat.

Dostali jste se do situace, kdy se k vám přibližují týmy ze spodní části tabulky. Nezačínáte mít trochu obavy, že situace může být nebezpečná?

Tabulku určitě sledujeme, ale strach není na místě. Podle mě máme silný tým a musíme začít hrát tak, jak jsme hráli dřív, věřit v naší vnitřní sílu a zápasy otáčet na naši stranu. Věřím, že na to máme.