O kondiční svět se začal zajímat v Polsku, kde hrál druhou nejvyšší futsalovou ligu. Přes studia na olomoucké Univerzitě Palackého se následně dostal až do olomoucké Sigmy. Tam od začátku aktuální sezony figuruje jako hlavní kondiční kouč.

Napříč všemi týmy z Chance Ligy je ve svých 24 letech vůbec nejmladším kondičákem. „Jaké to je? Udivující. Ani jsem to nevěděl. Kondiční svět teď zažívá boom a všichni ostatní lidé z oboru v mém okolí jsou mladí, proto mě to překvapilo. Ale je to velká čest a odhodlání do další práce,“ líčí Kmínek v rozhovoru pro iDNES Premium.

Co vás během futsalové kariéry motivovalo přiblížit se roli kondičního trenéra?

Působil jsem v klubu Slask Wroclav, ale nic takového jsme tam neměli. Já nicméně cítili, že něco takového potřebuju, takže jsem se v kondiční oblasti začal vzdělávat. Pak jsem studoval v Olomouci na vysoké, měl jsem možnost dělat nejrůznější kurzy a pracovat se spolužáky, kteří byli sportovci. Takhle nějak to u mě vzniklo.