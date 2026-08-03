Ztráty jsou nepříjemné, ale není to jen o systému, říká plzeňský Hrošovský

Přestože jste měli zápas se Zbrojovkou dobře rozehraný, nedokázali jste ho dotáhnout do vítězného konce. Jeden bod ze dvou domácích zápasů je určitě málo, že?
Bod je pro nás samozřejmě málo a nálada po zápase nebyla dobrá. Nezvládli jsme další domácí utkání, přitom jsme ho měli dobře rozjeté. Bohužel z ojedinělého brejku jsme inkasovali vyrovnávací gól a potom už si nedovedli vytvořit takový tlak, jaký jsme potřebovali. Nějaké střely tam byly, Ladris trefil břevno, bohužel jsme nedokázali přidat druhý gól a zlomit zápas na naši stranu.
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Co podle vás týmu nejvíce chybí v útočné fázi?
Potřebujeme lepší součinnost v útočné třetině a možná i větší odvahu nebo schopnost dostat balon dříve do pokutového území. A tam hlavně lepší provedení ve finálních situacích. Sice jsme měli nadějné pokusy, po rohu se neujala hlavička Vydrýse, na bránu neprošly ani střely Ladry nebo Souarého. Ale to je málo, musíme si vytvářet víc příležitostí.
Po dvou nepovedených výsledcích věříte dál hernímu stylu, kterým se tým prezentuje?
Určitě ano. Ty ztráty jsou nepříjemné, ale není to jen o systému. Spíš o tom, že nedokážeme rozhodnout zápasy ve svůj prospěch. Myslím si, že jsme Brno kromě jedné situace prakticky do ničeho nepustili. Jenže právě ta jedna situace rozhodla. Předcházela tomu trochu nešťastná situace, kdy jsme nedokázali ve vápně zakončit a pak se odražený balon dostal k soupeři. Ale ten brejk jsme soupeři umožnili sami. Nemůže se stát, že necháme Vášu (Vašulína) běžet šedesát metrů samotného na naši bránu. Věděli jsme přitom, že podobný gól už dal Spartě.
Byl problém také v přechodu do útoku, kdy se nedařilo dostávat balony za obránce soupeře?
V některých pasážích určitě. Musíme lépe vyhodnotit, kdy hrát dlouhý balon za obranu a kdy naopak kombinovat. Několikrát jsme dostali míč dobře do meziprostoru nebo přišel kvalitní centr, jenže jsme ve vápně neměli dostatek hráčů nebo jsme si špatně načasovali náběh.
Praktikujete náročný herní styl, nemohla hrát roli také únava?
Ten systém je samozřejmě fyzicky náročný, ale nemyslím si, že to bylo hlavní příčinou. Měli jsme fáze, kdy jsme se dokázali stáhnout do bloku a využívat rychlé přechody do útoku. Snažili jsme se na vývoj zápasu reagovat, jen jsme si nevytvořili tolik šancí, kolik bychom potřebovali. Spíš než o síly jde o kvalitu řešení jednotlivých situací. Ve druhém poločase nám navíc střídající hráči přinesli novou energii a hru oživili, jenže druhý gól z toho bohužel nepřišel.
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Ve středu zálohy jste poprvé od začátku nastoupil se Stefanem Pirgičem. Jak fungovala vaše spolupráce?
Stefan je tady krátce, ale jsem přesvědčený, že svoji kvalitu teprve ukáže. Je to dobrý hráč, trochu jiný typ, který je více zaměřený na ofenzivu. Zatímco Červus má zase jiné přednosti. Každopádně potřebujeme široký a kvalitní kádr, protože nás brzy nás čekají evropské poháry.