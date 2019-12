Slovácký záložník Hellebrand po výhře nad Plzní: Pořád tomu nemůžu uvěřit

„Pořád tomu nemůžu věřit. Pomohl jsem týmu ke třem bodům, navíc proti Plzni. Jsem strašně šťastný,“ líčil objev ligového podzimu, po němž může být poptávka i vzhledem k tomu, že mu ve Slovácku končí v létě smlouva a novou zatím nepodepsal.



Trenér Martin Svědík v posledních zápasech postrádal větší zapojení záložníků do zakončení, chtěl po vás i víc gólů. Vzal jste si jeho slova k srdci?

Když jsem šel na hřiště, tak říkal, že mám doplňovat útok a snažit se zápas rozhodnout. Těší mě, že to vyšlo, trefil jsem to levačkou skvěle.

Skoro všichni hráči na vás pak radostí naskákali. Neublížili vám?

Řval jsem na ně, že nemůžu dýchat, ať už ze mě slezou. (směje se)

Diváci pak vyvolávali vaše jméno. Postřehl jste to?

Jasně, chci jim za to hrozně poděkovat. Moc jsem si to užil.

V minulých dvou utkáních jste hrál od začátku, tentokrát jste byl střídajícím hráčem. Nebyl jste zklamaný?

Na jednu stranu ano, ale věřím v tomto trenérovi. On ví co a jak. Den před zápasem říkal, že by bylo lepší, abych šel na hřiště až do unavené obrany Plzně. Vyplatilo se to.

V minulosti u vás kouč kritizoval obrannou hru. Už jste ji zlepšil?

Když přišel trenér Svědík, tak to nebylo dobré, ale myslím, že se postupně zlepšuji.

V létě vám končí smlouva. Už víte, co dál?

Nějak jsme to řešili, ale necháváme to až po posledním kole, po Příbrami, kde chceme taky uhrát nějaké body. Pak bude dost času.

Je ve hře i setrvání ve Slovácku?

Jo.

Na konci podzimu jste se dostal do základní sestavy, skóroval jste. Hodnotíte to pozitivně?

Na jednu stranu jo. Vím, že potřebuji hrát každý zápas. Minulé dva zápasy jsem hrál, proti Plzni jsem naskočil, tak doufám, že už to vydrží a budu hrávat pravidelně.