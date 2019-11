Nastoupí po potlesku i proti „svým“? Hellebrand věří, že šanci dostane

V pondělí jej trenér Martin Svědík poprvé vypustil na hřiště od začátku proti Jablonci a vzhledem k předvedenému výkonu je velká pravděpodobnost, že Hellebrand zažije naplno i dnešní derby ve Zlíně. Nebyl by to pro Hellebranda rozhodně tuctový zápas, ve městě stále žije a na první start za zdejší ligový tým čeká jeho sedmnáctiletý bratr Jan.

„Pro mě je teď každý zápas od začátku velký. Ale ve Zlíně by byl asi ještě větší. Věřím, že dostanu šanci, ale je to na trenérovi,“ svěřil se Patrik Hellebrand.

Jeho výkon proti Jablonci ocenili dokonce i hráči a kouč soupeře.

„Když jsem viděl, že někteří lidé na tribunách ho při střídání vyprovázejí potleskem vestoje, měl jsem husí kůži. Bylo to krásné, takových chvil bych chtěl zažívat víc,“ svěřil se kapitán Slovácka Vlastimil Daníček. Hellebrand nadchl narážečkou s Navrátilem, následným prosmýknutím kolem dvou protihráčů, zbavením se třetího a přihrávkou před bránu na snadný gól Reinberkovi na konečných 1:1. Podobných akcí měl přitom v zápase mnohem víc. Ne nadarmo o něm někdejší zlínský trenér Bohumil Páník už před lety řekl, že mu připomíná Tomáše Rosického.

Zlín - Slovácko Sledujte dnes od 14.30 hodin online.

„Patrika znám ještě ze společného působení ve Zlíně. Je to vrtkavý, šikovný kluk. V prvním poločase nás vodil sem a tam,“ uznal jablonecký stoper Jakub Jugas.

„Jeho výkon směrem nahoru byl velice dobrý. Dal naší hře to, co tam někdy není. Nebojí se vzít míč, jít do narážečky, neustále se nabízí, vypracoval gólovou akci. Udělal velice dobrý dojem, ale je to jen jeden zápas, jeden výkon. Mám taky nějaké výhrady směrem dolů,“ poznamenal náročný kouč Svědík.

Právě menší chuť bránit spolu se slabší kondicí Hellebrandovi v uplynulém období vyčítal.

„Je potřeba u něj mít na paměti, že jeho biologický vývoj je pomalejší, Patrik se v posledních měsících dostával z předchozího přetížení. Nemůžeme na něj naložit porci zápasů, jeho tělo by to zase nezvládlo,“ zdůraznil Svědík.

Pro začátek měl Hellebrand podle trenérových představ odehrát zhruba hodinu. A sám pak uznal, že to na něj bylo maximum.

„Měl jsem se za tu dobu vyždímat, ale už asi v 53. minutě jsem chytil křeč, tak jsem bohužel musel jít dolů. Tempo je větší, ale měl bych vydržet víc,“ přiznává mladík.

„Na tréninku s ním pomalu nejde hrát. Je obrovsky silný na balonu, který se mu nedá vzít. S Jabloncem to jen potvrdil, klobouk dolů, jak se s tím porval. Škoda, že nevydržel víc, na tom musí zapracovat, pak bude ještě platnější,“ okomentoval výkon spoluhráče obránce Petr Reinberk. Jestli bude Hellebrand v základní sestavě i dnes ve Zlíně proti „svým“, není jisté.

„Variant je víc. Rád stavím hráče, kteří mají formu a Patrik je teď nabuzený svým výkonem, tak proč z toho nevytěžit víc. Jenže tréninkový mikrocyklus byl přece jen kratší, a zatímco ostatním hráčům to stačí, jeho tělo neregeneruje tak, jak by mělo,“ uvažuje kouč Svědík. „S Patrikem by všichni někam spěchali, ale u něj musí jít vývoj postupně. Pokud bude věřit naší cestě a absolvuje celou zimní přípravu, může být jeho výkonnost ještě někde jinde,“ nepochybuje trenér Svědík.