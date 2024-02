Makáme jak blázni, a nic. Karvinského Čavoše štve série debaklů

„Rozhodly dva góly rychle za sebou, ani nevím, kolik vteřin to trvalo...“ komentoval porážku Patrik Čavoš.

Karvinští po čtvrthodině hry dostali dvě branky během 68 vteřin. „To byla rána. Šli jsme do utkání s plánem, který se nám dařilo plnit, ale bohužel přišel první gól a pak hned druhý a proti Slavii je už těžké s výsledkem něco udělat. Dostali nás do situace, do které chtěli, a my už neměli sílu ani kvalitu s tím něco udělat,“ povzdechl si Patrik Čavoš, jehož v přípravě trápil zánět v nártu, takže start jara nestihl.

Doplatili jste na chyby v rozehrávce, na lehce ztracené míče, což Karvinou sráží delší dobu?

To je jasné, i když druhý gól byl smolný a ten první to byla taková... Řekl bych nedisciplinovanost, kdy jsme zaspali a soupeř rychle rozehrál nepřímý kop. U vzdálenější tyče pak byli na Memiho (Memiće) dva protihráči. A balon skončil v bráně. Snad se z toho poučíme a v Teplicích to zlomíme, protože přes týden makáme jak blázni, ale v zápasech se to neprojeví.

Zřejmě vám na klidu nepřidá ani to, že jste zatím nevstřelili gól.

Asi to máme v hlavách, ale až to protrhneme, budeme body sbírat.

Se Slavií a Spartou se od vás body nečekaly. Jenže tým nezvládl ani důležité utkání s Pardubicemi. Dá se říct, že musíte do boje o záchranu jít zase od začátku?

Je to takové klišé, že musíme jít zápas od zápasu. Víme, že utkání se Slavií je svátek, a pokud bychom vyhráli, byl by to, dejme tomu, zázrak. Ale i ty se dějí. Chtěli jsme se o něj pokusit. Bohužel. Tím pádem musíme zabrat v Teplicích, dát do toho všechny síly, co máme, a ligu tady zachránit.

Jak těžké je nemyslet na výsledky ostatních mužstev, když vás už týmy před vámi bodově dohonily a až na České Budějovice i přeskočily?

Je to těžké, ale to je fotbal. O tom celá soutěž je. Pokud hráči nedokážou tlak unést, nemají v lize co dělat. Výsledky ostatních celků nás nesvazují, to spíše taková ta naše nekvalita vpředu, špatně řešíme situace, které přijdou. K tomu jsme od Slavie dostali dva blbé góly, které rozhodly.

Na hřiště jste se vrátil po zdravotních problémech. Už jste v pořádku?

V zimní pauze jsem měl takové hloupé zranění, dva týdny jsem netrénoval. Ještě teď jsem doběhával manko. Už jsem ale zhruba dva a půl týdne fit. Teď půjde jen o to, abych nabral i herní praxi.

Na marodce máte další hráče, z těch, co patří do základní sestavy, Regáliho a Ivána. Bude těžké se s tím vypořádat?

Nemělo by jít o nic vážného. Minulý týden byl takový specifický, řádila u nás nějaká viróza. Do toho Bedy (stoper Bederka) dostal čtvrtou žlutou kartu, takže teď jsme sestavu tak nějak skládali. O to víc jsem si však myslel, že nás to stmelí, nakopne, což se nepovedlo. Ztracené body musíme získat někde jinde.