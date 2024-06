Naběhaní jsme, to problém nebude, říká Čavoš. Podmínky v Karviné? Nadprůměrné!

Manželka je s vámi v Karviné?

Ne, pracuje v Praze. Jsem tady sám. Teď nás s týmem čeká náročná příprava, takže jsem rád, když přijdu brzo domů a odpočinu si.

Klub ve smlouvě s vámi uplatnil opci, abyste zůstal. Bylo vaší podmínkou, aby se mužstvo udrželo v první lize?

Ano, ale tak to bylo dané oboustranně.

Mužstvo převzal trenér Martin Hyský. Slíbil vám tvrdou přípravu?

Hlavně do nás bude chtít dostat svoje myšlenky, nějaké posuny, které nám hned na prvním tréninku naznačil. Naběhaní jsme hodně, tam problém nebude. Nejdůležitější bude, abychom pochopili jeho filozofii a dokázali ji přenést na hřiště, bodovat a být co nejvýše v tabulce.

Znal jste Martina Hyského?

Ne. Ale udělal na mě dobrý dojem. Je to sympaťák. (směje se)

A je rodák z Prahy jako vy...

Akorát z druhého břehu, ale snad si sedneme. (směje se)

Minulou sezonu se trenéři v Karviné měnili dvakrát, což určitě poznamenalo pohodu v týmu.

Samozřejmě to nepřidá, ale když nejsou výsledky, většinou to odnese trenér. Je mi to líto, ale takový je fotbal. Ale po poslední změně (týmu se ujali Marek Bielan a Radim Grussmann – pozn. red.) jsme se i my semkli, zvedli se a díky tomu tady ještě nejméně rok bude liga.

Nejméně rok nezní moc přesvědčivě.

Ale ne, věřím, že to bude lepší a třeba nebudeme muset ani do baráže. Být v prostřední skupině (nadstavba o 7. až 10. místo – pozn. red.) by bylo wow. Nic není nemožné. Když jsem nás viděl, jak jsme přišli do přípravy odpočatí, šťastní, že jsme ligu zachránili, tak proč toho nevyužít a neporvat se o co nejlepší umístění hned od začátku.

Pro vás musel být konec minulé sezony obzvlášť obtížný i vzhledem k tomu, že o udržení bojovaly také České Budějovice, kde jste před loňským příchodem do Karviné byl šest a půl roku.

Jo, myslel jsem na kluky, mám tam kamarády. Ale nám jsem věřil hodně, když jsem viděl, jakou máme v týmu náladu, jaké je u všech přesvědčení, že se zachráníme. O nás jsem se tolik nebál, o kluky v Budějovicích více, protože to nemůžete ovlivnit. Jsem rád, že i Budějky budou dál ligu hrát.

Co musíte udělat, abyste v příští sezoně znovu nebojovali jen o záchranu?

No... Loni jsme v první části ligy ztratili hodně bodů doma. Takže z domácího hřiště musíme udělat takový náš hrad. A pokud si někdo z něj odveze body, tak musí vědět, že ho to... jak to říct hezky... bude bolet a bude muset tady nechat všechnu sílu.

Důležité bude sbírat body doma a nějaké vozit i z venku, což je vždy plus. K tomu přišel nový trenér, což je nová energie, zůstali předchozí trenéři, za což jsem moc rád, protože s námi udělali velký kus práce. Na tu musíme navázat a ještě zlepšit výkony. Pak přijdou i výsledky. Tým je dobrý, zůstal celkem ustálený a určitě ještě někdo přijde.

Jenže mnoha fotbalistům se do Karviné nechce. Přitom zdejší podmínky jsou velmi dobré. Můžete to potvrdit?

Jo, podmínky pro trénování, pro fotbal jsou tady výborné. V lize nadprůměrné. Jediné minus je ta dálka, když vezmeme například Prahu.