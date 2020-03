Jsem takový detektiv, říká Čavoš. Místo fotbalu má ještě playstation

„Doma se toho moc dělat nedá. Koukám na filmy a seriály nebo hraju s kamarády playstation. Herní servery teď budou asi hodně přetížené. Jinak není moc co dělat, ale radši zůstávám doma,“ tvrdí 25letý fotbalista.

„V dnešní době je aspoň dobré, že díky moderním technologiím si jen napíšeme na mobilu a hned jdeme hrát. S bývalým spoluhráčem Matějem Helešicem paříme Fortnite. Je to střílečka. Fotbal mě na playstationu tolik nebaví,“ vysvětluje.

Současný hráč Opavy Helešic strávil na jihu Čech dva a půl roku, pak se vrátil z hostování do mateřského Baníku Ostrava. „Mates mě táhne, já jsem horší. Ale je to zábava, popovídáme při tom. Samotného mě hrát nebaví,“ usměje se.

Čavoš si krátí čas i u filmů a seriálů. „Krimi mysteriózní thrillery, to je moje. Jsem takový detektiv. Rád předpovídám, kdo je vrah. Člověk se chvíli soustředí na jiné věci. Zásoby filmů mi ale docházejí, tak je víc času na playstation,“ pokračuje.

Rodák z Prahy je doma sám, přítelkyni má v zahraničí. „Snažím se izolovat od lidí. Nekoukám moc na zprávy, ale problémy samozřejmě vnímám. Může se to týkat i mého blízkého okolí. Radši ani nejezdím k příbuzným. Babička už má imunitu oslabenou, tak o ni mám starost. Není to sranda. Přítelkyně studuje v Anglii na Oxfordu, což je mezinárodní městečko. Situace je tam horší než u nás. Mají to tam docela perné a řeší, co bude dál,“ srovnává.

Fotbalisté Dynama mají od trenérů individuální plány. Dopoledne chodí běhat, odpoledne posilují. Sportovci se musí i nadále kvalitně stravovat. Čavoš si zajišťuje jídlo sám. „Nechci se chválit, ale vařit celkem umím. Občas mě to i docela baví. Když jsme s přítelkyní, tak jsem líný vařit a v kuchyni je spíš ona. Navíc umí vařit výborně, takže se nechávám hýčkat,“ tvrdí.

Slávista Nicolae Stanciu (v červenobílém) se snaží obrat o míč budějovického Patrika Čavoše.

Co si připraví středopolař Dynama nejčastěji? „Mám rád italskou kuchyni. Je lehká a snadná na přípravu. Neumím omáčky, takže se držím těstovin nebo salátů. Často dělám masa nebo rizoto. Někdy zkusím pizzu,“ vyjmenovává.

V této sezoně odehrál Patrik Čavoš v první lize 20 zápasů, ve kterých dvakrát skóroval. Jestli letos ještě přidá další starty, je však otázkou. „Jsem optimista a věřím, že se letošní sezona dohraje. Třeba by se hrálo bez nadstavby, to by zbývalo šest zápasů. Odložilo se Euro, tím se uvolnil prostor v termínovém kalendáři.“