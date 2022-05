Rád bych v Českých Budějovicích zůstal, tvrdí záložník Brandner

Jak to vypadá s vaším novým kontraktem?

Ještě nevím, jak to dopadne. Před nějakou dobou jsem mluvil s Milanem Čadkem (sportovním manažerem, pozn. red.). Klub mi něco nabídl, já měl trošku jiné představy. Tak uvidíme, jestli se domluvíme.

Řešíte tedy i jiné možnosti?

Ozvaly se mi dva kluby, ale byly to zatím spíš jen dotazy, nic konkrétního. Je pravda, že bych rád zůstal v první lize.

A ideálně v Dynamu?

Nerad bych odcházel. V klubu se mi líbí, jsem tady spokojený. Poznal jsem v Budějovicích řadu kamarádů, je tu hezky. A v posledních sezonách se mně i týmu dařilo. Jen letos to pro mě nebylo ono.

Před několika dny se vám s partnerkou narodil první syn. Ovlivnilo to nějak vaše přemýšlení?

Co se týče smlouvy, tak ne. S partnerkou se nám v Budějovicích líbí. I značnou část jižních Čech jsme už stihli procestovat. Nemáme z tohoto pohledu důvod odcházet. Ale ve fotbalovém životě se těžko plánuje. Dnes hrajete na jednom konci republiky, zítra můžete být na druhém. Já jsem od Berouna, partnerka od Plzně, takže se po kariéře usadíme někde v těchto místech. Ale na to je ještě brzy.

Jak si užíváte první dny jako táta?

Zatím si to moc užívám, je to krásné. A baví mě to. Důležité je, že malý i partnerka jsou v pořádku.

Bude z malého Davida Brandnera také jednou rychlý fotbalový křídelník?

To uvidíme (usmívá se). Ke sportu ho určitě povedu a také ho budu brát na fotbal. Ale bude na něm, co ho začne bavit.

Zpátky k fotbalu. Proč myslíte, že se vám letos tolik nevedlo?

Důvodů bylo víc. Úvod se týmu moc nepovedl, já jsem taky nehrál moc dobře. Pak přišel Mick van Buren, kterému se dařilo. Minut na hřišti jsem neměl tolik. Navíc jsem nedával góly, i když jsem se do šancí docela často dostával.

V proměňování šancí je u vás největší rozdíl. V minulém ročníku jste měl šest gólů a tři nahrávky, rok předtím pět plus pět. Letos jen jeden gól, jedna nahrávka.

Dařilo se mně i celému týmu. Až se mi zdálo, že do čeho jsem kopl, to tam spadlo. A byly z toho i krásné góly. Jenže letos se přestalo dařit a nemohl jsem to protrhnout. Je to často jen o jednom gólu a pak to zase začne padat. Věřím, že se příští rok vrátím do střelecké formy.

Mohl hrát letos roli i trochu jiný styl hry Dynama?

Je fakt, že ty mé dvě lepší sezony jsme hráli hodně na brejky, čekali jsme na chybu. Hlavně s Ivanem Schranzem se mi hrálo výborně, znali jsme se už předtím z Dukly. Systém hry jsme měli dál podobný, ale přeci jen jiné typy hráčů.

Ovlivnilo i dění kolem klubu letošní výsledky týmu?

To je těžké říct. Samozřejmě jsme to vnímali, jsme také jen lidi. Ale snažili jsme se to v kabině neřešit.

Trenéra Davida Horejše nahradí Jozef Weber. Jak ho znáte?

Osobně se neznáme. Jen vím, že trénoval Bohemians, Boleslav a Karvinou.