Posily fotbalových Pardubic? Brazilec Ramos a talentovaní mladíci

Všichni je považovali za jasného kandidáta na sestup. Nakonec hráči FK Pardubice brali sedmé místo a do posledního kola byli ve hře o pohárovou Evropu.



Navíc v azylu ve vršovickém Ďolíčku obrali o body obě pražská S, Plzeň, Slovácko, Liberec i Baník. Tedy takřka celou špičku české ligy. Není divu, že sportovní šéf FK Pardubice Vít Zavřel mohl týmu po úspěšném ročníku jen děkovat.

„Po sezoně jsem řekl hráčům, že si vážím nejen výsledků a umístění, ale i toho, jakou kombinační hru jsme v sezoně předváděli,“ řekl Vít Zavřel v článku zveřejněném na webu FK Pardubice.

Podle něj jeho mužstvo odehrálo vůbec nejlepší zápas v Českých Budějovicích, což je poněkud překvapivé. Tým tam spálil několik tutovek, brankář udělal chybu a Pardubice padly „suše“ 0:2.

Byť herně soupeře převyšovaly. „Chvílemi jsem nevěděl, jestli hraje Bayern, nebo PSG,“ řekl v nadsázce s tím, že klíčový zápas pro pohodlnou záchranu soutěže se podle něj hrál den před Štědrým dnem v Karviné. Pardubice tehdy i díky brance Petráně vyhrály 2:0.

„Takovou tečkou za splnění tohoto hlavního cíle pak byla naše výhra v Teplicích, po ní jsme si řekli, že si to užijeme bez stresu a budeme se připravovat na další sezonu,“ uvedl Zavřel.

Teď se již celá organizace chystá na další ročník a je jisté, že kádr dozná poměrně výrazné změny. Nejvýraznější, z pohledu fanoušků, bude absence Michala Hlavatého a Ewertona. Tedy dvou hráčů, kteří mají silný podpis jak pod postupovou, tak pod premiérovou sezonou mezi elitou.



„Informace od nejvyššího vedení Plzně zní, že si Michala stáhnou a počítají s ním do týmu,“ uvedl Zavřel, aniž by byl z očekávaných ztrát smutný. Oba borci hráli natolik dobře, že bylo vlastně jasné, že si je jejich kluby stáhnou z hostování zpět.

„Byl to příběh, který mám rád. On pomohl nám, my zase pomohli jemu,“ řekl Zavřel na adresu Hlavatého, který však mnohem lepší výkony předváděl v dnes už předminulé sezoně, tedy v té postupové. Letos ho trápila zranění a herní výpadky. Domů, tedy do boleslavského týmu, se vrací také brazilský záložník Ewerton, u něj se ale nabízela jedna zajímavá varianta.



„Měli jsme předjednanou výměnu, protože Boleslav měla zájem o Láďu Mužíka. Tři neděle před koncem sezony si to ale trenér Jarolím rozmyslel a Ewerton se vrací,“ popisuje Zavřel ztrátu klíčového Brazilce.

Fanoušky pak nemile překvapil avizovaný odchod Michala Surzyna do Jablonce. „V létě jsme s Michalem a jeho agentem řešili uplatnění opce a chtěli se dohodnout na tříletém kontraktu. S ním souhlasil za podmínky, že na letní přestupové okno chce mít výstupní klauzuli,“ vysvětluje Zavřel důvod, proč může Surzyn před novou sezonou odejít.

A ani tím není seznam ztrát vyčerpaný. I obránce Jiří Sláma se totiž vrací do svého kmenového klubu, v jeho případě jde o Olomouc. Projevil totiž o něj zájem staronový kouč Sigmy Jílek, který ho chce vidět během přípravy. Navíc Ladislav Mužík, který v poslední sezoně hostoval v Chrudimi, pravděpodobně využije výstupní klauzule a odejde do FK Mladá Boleslav.

Potvrzený je Brazilec Ramos Junior, v jednání jsou mladíci

Co se týče seznamu posil, tak ten zatím úplně dlouhý není. Nicméně podle Zavřela se bude postupně doplňovat. Nyní je jistý víceméně jen další hráč z Brazílie. „Brazilec Ramos Junior už u nás podepsal tříletý kontrakt. Počítáme s ním a jsme rádi, že je tady,“ uvedl Zavřel a dodal, že má v hledáčku další akvizice.

„S Janem Halászem řeším přestup do Pardubic. Vidíme v něm perspektivu, proto bychom ho tady chtěli udržet,“ řekl Vít Zavřel k testu mladého hráče, který se s týmem připravoval v závěru ročníku.

A ve hře je už tradičně také doplnění z klubů, které mají o poznání širší soupisky, a tak hlavně nadějné mladé hráče rádi jejich šéfové pošlou na hostování jinam. „Měli by přijít mladí reprezentanti ze Slavie Praha a z Baníku Ostrava. Je to na dobré cestě, že by tady mohli být na začátek přípravy,“ dodal Zavřel.

Ten se může pochlubit však ještě jedním zásadním úspěchem. Nedávno se mu podařilo udržet nejlepšího střelce týmu Davida Hufa. Přitom o autora devíti ligových tref mělo logicky zájem hned několik mužstev.

„Dvaadvacetiletý útočník David Huf byl od svého příchodu do FK Pardubice v roce 2012 vždy oporou mládežnických týmů a zhusta se objevoval i v reprezentačních výběrech. Premiéru v 2. lize měl pod taktovkou trenéra Krejčího již v 16 letech, od té doby roste ve skvělého útočníka. Před dvěma roky ho sice potkalo těžké zranění, ze kterého se ale dostal do takové formy, že v nejvyšší soutěži nastřílel devět branek,“ uvedl k tříleté smlouvě tiskový mluvčí FK Pardubice Radek Klier.

O dva roky pak kontrakt prodloužil Pod Vinicí i středopolař Dominik Kostka. „Ten je odchovancem pražských klubů Kačerova a Bohemians, v dresu Klokanů si před lety dvakrát vyzkoušel 1. ligu. Vystřídal několik klubů v nižších soutěžích a rok 2020 ho zastihl v rezervě Slovácka. Poté, co byla MSFL ukončena, dorazil na testy na Vinici a zaujal natolik, že v jarní části sezony mu trenéři dávali velký prostor na hřišti. A k týmu bude patřit i v dalším období,“ dodal Klier.