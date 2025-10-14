Novým trenérem Pardubic by se měl stát Jan Trousil, jenž podle serveru inFotbal.cz už vedl úterní trénink. Devětačtyřicetiletý kouč naposledy působil jako asistent Miroslava Koubka v Plzni, kde oba skončili na konci září.
„Jsem rád, že si trenér Krejčí splnil sen a zatrénoval si na našem novém stadionu první ligu. Měli jsme dohodu, že v případě jakéhokoliv problému nám krátkodobě vypomůže na střídačce. To přesně proběhlo. Jirka už neměl ambici být dlouhodobě trenérem FK Pardubice,“ řekl sportovní ředitel Vít Zavřel.
Krejčí působil v Pardubicích nejprve u mládeže a od jara 2013 u A-týmu. Od léta 2017 vedl mužstvo s Jaroslavem Novotným. Společně v sezoně 2019/20 dotáhli klub, který vznikl v roce 2008 sloučením tří týmů, k historickému postupu mezi elitu. Odvolán byl v srpnu 2022, na jaře se vrátil do klubu jako konzultant.
„S pardubickým klubem se neloučím, budu v této organizaci i nadále působit. Splnil se mi sen, ve který jsem už ani nedoufal. Už ale nechci být v té první linii, protože ty nervy z pozice hlavního trenéra jsou velké,“ uvedl Krejčí.