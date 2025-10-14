Trousil nahradil odvolaného Davida Střihavku, jenž na začátku sezony z devíti ligových zápasů získal jen čtyři body. V minulých dvou kolech vedl mužstvo dočasný kouč Jiří Krejčí a proti Karviné s ním získal premiérové vítězství v ročníku. Nyní se vrátí na pozici sportovního konzultanta klubu.
„Mám radost, že jsem dostal možnost pracovat v FK Pardubice. Po rozhovoru s panem majitelem i Vítem Zavřelem se na novou výzvu těším. V týmu máme mladé kluky, kteří chtějí pracovat. Práce s mladými mě baví, protože se mohou zlepšovat,“ řekl Trousil, který bude mít kromě Polácha k ruce i stávající realizační tým.
Trousil byl mezi roky 2016 až 2023 hlavním trenérem druholigového Vyškova. Od léta 2023 dělal asistenta Miroslavu Koubkovi v Plzni, kde slavil úspěchy především na evropské scéně. Loni došli Západočeši do čtvrtfinále Konferenční ligy, letos byli v osmifinále Evropské ligy. Oba ve Viktorii skončili v září.
„Je to trenér ve skvělém věku, který má zkušenosti s fotbalem na nejvyšší úrovni. Jsem rád, že přichází trenér, který má k našemu regionu vztah. V Pardubicích sám jako hráč působil,“ připomněl sportovní ředitel Vít Zavřel krátké Trousilovo angažmá v sezoně 1997/98.
Pardubice mají stejně jako řada dalších klubů nejvyšší soutěže nového majitele, v srpnu koupila klub investiční skupina Kaprain miliardáře Karla Pražáka. Trousila čeká premiéra v sobotu v domácím ligovém duelu s Mladou Boleslaví.
„V Pardubicích jsme našli tým, který je ve velmi dobré kondici. Hráči se chtějí odpoutat od pozic, na kterých se aktuálně nacházíme. Věřím, že zvládneme zápasy hned na začátku našeho působení. To bude důležité, aby se nám potom v Pardubicích mnohem lépe pracovalo,“ uvedl Trousil.
Krejčí se vrací na pozici konzultanta, kterou vykonával od jarní části minulé sezony. V Pardubicích působil nejprve u mládeže a od jara 2013 u A-týmu. Od léta 2017 vedl mužstvo s Jaroslavem Novotným. Společně v sezoně 2019/20 dotáhli klub, který vznikl v roce 2008 sloučením tří týmů, k historickému postupu mezi elitu. Odvolán byl v srpnu 2022.
„Jsem rád, že si trenér Krejčí splnil sen a zatrénoval si na našem novém stadionu první ligu. Měli jsme dohodu, že v případě jakéhokoliv problému nám krátkodobě vypomůže na střídačce. To přesně proběhlo. Jirka už neměl ambici být dlouhodobě trenérem FK Pardubice,“ řekl Zavřel.
„S pardubickým klubem se neloučím, budu v této organizaci i nadále působit. Splnil se mi sen, ve který jsem už ani nedoufal. Už ale nechci být v té první linii, protože ty nervy z pozice hlavního trenéra jsou velké,“ doplnil Krejčí.