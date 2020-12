Pardubický kouč Krejčí o termínovce: Zvlášť pro nováčky je to složité

„Je to pro nás změna, protože touto dobou jsme ve druhé lize už měli po sezoně a jen jsme dotrénovávali. Zvlášť pro nováčky jako my je to hodně složité,“ říká kouč Východočechů Jiří Krejčí. „Nejdřív se nehraje vůbec a pak se to do vás naopak napumpuje. Není to ideální, ale stejné pro všechny,“ dodává.

Východočeši v Ďolíčku v sezoně ještě neprohráli, na šestém místě mají osmnáct bodů. Zlín je sice „až“ jedenáctý, nezvládl poslední dva duely proti Jablonci (0:2) a Příbrami (0:1), ovšem rozdíl mezi oběma soupeři je pouze tříbodový.

„Dobrou domácí bilanci chceme udržet, ideálně si sáhnout na výhru,“ přeje si Krejčí. „Zlín je nebezpečný soupeř a na rozdíl od nás si v týdnu mohl odpočinout, protože měl odložený zápas (se Slavií),“ říká.

Pardubice se budou muset do konce roku obejít bez Michala Hlavatého a Filipa Čiháka, proti Zlínu bude chybět také vykartovaný Cadu a nejistý je start Pavla Černého.

Co naopak Krejčího jistě těší, je, že by nemělo nic bránit nedělnímu startu Tomáše Solila, jehož v utkání se Spartou (0:2) nevybíravě loktem do obličeje sestřelil Ladislav Krejčí mladší.

„Mám naražený nos a pusu, ale dál se připravuji s týmem. Láďa mi psal a omluvil se, ale trochu se na něj zlobím. Bylo to zbytečné,“ uvádí Solil na klubovém webu.