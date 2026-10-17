ONLINE: Pardubice - Zlín 2:0, domácí zvyšují, po půlhodině skóruje Samuel

Pardubice bodovaly ve třech z posledních čtyř zápasů – s Bohemians, s Baníkem a Slováckem. Po porážce se Spartou budou chtít v domácím utkání vyhrát, bodů přece jen nemají moc.
Ještě hůř jsou na tom Zlínští, s pouhým bodem se nacházejí na chvostu tabulky a na první výhru v aktuálním ročníku stále čekají.
V. Neuman - E. Godwin, D. Krčík, D. Halinský, R. Mahuta - M. Icha, M. Hlavatý, G. Botos - A. Tanko, V. Drchal, E. Samuel
S. Dostál - M. Fukala, A. Křapka, O. Kukučka, P. Mukuba - C. Nombil, M. Kratochvíl, M. Pišoja, D. Machalík, M. Kopečný - D. Šmiga
T. Boledovič, K. Vinicius, J. Noslin, M. Reil, R. Saarma, M. Traore, T. Jelínek, J. Šerák, J. Trédl, D. Smékal, J. Zima
F. Appiah, J. Štefan, S. Kanu, M. Cupák, M. Knobloch, T. Ulbrich, J. Didiba, T. Poznar, L. Bartošák, D. Grygera