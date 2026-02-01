Na Slavii si věřím. Jsem tak vychovaný, hlásí Patrák. Příprava na jaro ho nadchla

V neděli od 18.30 ho čeká na domácím trávníku přímá konfrontace s dlouhánem Chorým a jeho parťáky z týmu úřadujícího šampiona.
„Osobně si na Slavii věřím dost, protože jsem nějak vychovaný,“ přiznal 25letý Patrák v narážce na to, že fotbalově vyrůstal ve Spartě, tedy v klubu úhlavního rivala nejbližšího protivníka Východočechů.
„Příprava byla skvělá, takže jsem přesvědčený, že když všichni pojedeme na sto procent, můžeme se Slavií bodovat,“ dodal.
Zatímco Pardubice ze tří přáteláků dva vyhrály a v tom prostředním remizovaly, přičemž pokaždé vzadu udržely nulu, Slavia musela v uplynulých dnech trávit čtyřgólové porážky s Barcelonou a kyperským Pafosem. Zvláště ta druhá (1:4) zanechala v aktérech na poražené straně dost pachuti.
Kádr pardubického klubu doznal během zimy mnoha změn, štědrá přestupová politika zažehnutá už loni v létě novým majitelem Pražákem pokračovala. V kabině je sedm nových tváří, řada hráčů naopak odešla — povětšinou proto, že jim vypršelo hostování.
„Noví hráči se adaptovali skvěle. Jsou to fajn kluci, takže nebyl problém. Přinesli potřebnou konkurenci, která se v přípravě projevila. Jsem nadšený,“ kvitoval Patrák.
Největší posilu mužstva zná dobře už z dřívějška, se záložníkem Michalem Hlavatým, který se do týmu po roce a půl vrátil, už za Pardubice kopal. „Mám k němu z týmu nejblíž, rozumíme si na hřišti i mimo něj. Jsem rád, že je zpátky,“ netajil Patrák.
Z nápadů Hlavatého by měli těžit i jeho spoluhráči, ostatně s tím management Pardubic drobného šikulu přiváděl. „Víme, co od Míši čekat, výborné skryté přihrávky, se kterými soupeři nepočítají. Když má míč, automaticky čekám, že ho od něj dostanu. Je fajn, že ho teď na středu máme,“ těšilo Patráka.
Když se Pardubice se Slavií utkaly loni v srpnu, dával jí při porážce 1:3 první gól. Třeba mu teď nějaký nachystá Hlavatý.
A jestli by ho Patrák speciálně slavil? „Nechte se překvapit,“ usmál se.
Tanko jako riziko? Ano, ale pro stopery soupeře
Zmínka o tom, že byl nigerijský útočník Pardubic Abdullahi Tanko proti Slavii v kariéře už třikrát vyloučen (dvakrát ještě za Baník), jeho kouče Jana Trousila překvapila.
Ale vyvozovat z toho extra závěry směrem k neděli, kdy se Slavia od 18.30 předvede na Stadionu Arnošta Košťála, určitě neplánuje. „Nevím to,“ poznamenal Trousil.
„Ale Abdul je nebezpečný pro každou obranu, pokud plní, co po něm chceme a neutápí se v kličkách. Stopeři soupeřů z jeho rychlosti musejí mít obrovský strach.“
Tanko má zatím na kontě čtyři góly, a je tak druhým nejlepším kanonýrem týmu po Patrákovi (8).
„Až se zklidní v koncovce, začnou mu chodit další a další nabídky. Je to smíšek, zlatíčko v kabině, výborný charakterově. Nikdy se neurazí, nevypustí trénink, a pokud se mu nedaří, tak se omluví, že mu to nešlo. Takové hráče v týmu chcete,“ chválil forvarda Trousil.