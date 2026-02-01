Chance Liga 2025/2026

Na Slavii si věřím. Jsem tak vychovaný, hlásí Patrák. Příprava na jaro ho nadchla

Autor: ,
  9:50
Na slávistu Chorého i sigmáka/viktoriána Vašulína, odchovance chrudimského fotbalu, mu schází jediná branka, sám jich dosud zvládl vsítit osm – stejně jako jablonecký Chramosta. „Budu cílit na nejlepšího střelce, nechci tvrdit, že na to nekoukám. Přál bych si však, aby moje góly pomáhaly k bodům,“ neskrývá pardubický útočník Vojtěch Patrák.
Fotogalerie3

Pardubický útočník Vojtěch Patrák (uprostřed) slaví vstřelený gól proti Spartě. | foto: ČTK

V neděli od 18.30 ho čeká na domácím trávníku přímá konfrontace s dlouhánem Chorým a jeho parťáky z týmu úřadujícího šampiona.

„Osobně si na Slavii věřím dost, protože jsem nějak vychovaný,“ přiznal 25letý Patrák v narážce na to, že fotbalově vyrůstal ve Spartě, tedy v klubu úhlavního rivala nejbližšího protivníka Východočechů.

„Příprava byla skvělá, takže jsem přesvědčený, že když všichni pojedeme na sto procent, můžeme se Slavií bodovat,“ dodal.

Zatímco Pardubice ze tří přáteláků dva vyhrály a v tom prostředním remizovaly, přičemž pokaždé vzadu udržely nulu, Slavia musela v uplynulých dnech trávit čtyřgólové porážky s Barcelonou a kyperským Pafosem. Zvláště ta druhá (1:4) zanechala v aktérech na poražené straně dost pachuti.

KOMENTÁŘ: Uf! Mizerná rozlučka. Je Liga mistrů pro Slavii velké sousto?

Kádr pardubického klubu doznal během zimy mnoha změn, štědrá přestupová politika zažehnutá už loni v létě novým majitelem Pražákem pokračovala. V kabině je sedm nových tváří, řada hráčů naopak odešla — povětšinou proto, že jim vypršelo hostování.

„Noví hráči se adaptovali skvěle. Jsou to fajn kluci, takže nebyl problém. Přinesli potřebnou konkurenci, která se v přípravě projevila. Jsem nadšený,“ kvitoval Patrák.

Vojtěch Patrák (Pardubice) zpracovává míč v zápase se Zlínem.

Největší posilu mužstva zná dobře už z dřívějška, se záložníkem Michalem Hlavatým, který se do týmu po roce a půl vrátil, už za Pardubice kopal. „Mám k němu z týmu nejblíž, rozumíme si na hřišti i mimo něj. Jsem rád, že je zpátky,“ netajil Patrák.

Z nápadů Hlavatého by měli těžit i jeho spoluhráči, ostatně s tím management Pardubic drobného šikulu přiváděl. „Víme, co od Míši čekat, výborné skryté přihrávky, se kterými soupeři nepočítají. Když má míč, automaticky čekám, že ho od něj dostanu. Je fajn, že ho teď na středu máme,“ těšilo Patráka.

Když se Pardubice se Slavií utkaly loni v srpnu, dával jí při porážce 1:3 první gól. Třeba mu teď nějaký nachystá Hlavatý.

A jestli by ho Patrák speciálně slavil? „Nechte se překvapit,“ usmál se.

Tanko jako riziko? Ano, ale pro stopery soupeře

Zmínka o tom, že byl nigerijský útočník Pardubic Abdullahi Tanko proti Slavii v kariéře už třikrát vyloučen (dvakrát ještě za Baník), jeho kouče Jana Trousila překvapila.

Ale vyvozovat z toho extra závěry směrem k neděli, kdy se Slavia od 18.30 předvede na Stadionu Arnošta Košťála, určitě neplánuje. „Nevím to,“ poznamenal Trousil.

Pardubický útočník Abdullahi Tanko s míčem v utkání proti Hradci Králové

„Ale Abdul je nebezpečný pro každou obranu, pokud plní, co po něm chceme a neutápí se v kličkách. Stopeři soupeřů z jeho rychlosti musejí mít obrovský strach.“

Tanko má zatím na kontě čtyři góly, a je tak druhým nejlepším kanonýrem týmu po Patrákovi (8).

„Až se zklidní v koncovce, začnou mu chodit další a další nabídky. Je to smíšek, zlatíčko v kabině, výborný charakterově. Nikdy se neurazí, nevypustí trénink, a pokud se mu nedaří, tak se omluví, že mu to nešlo. Takové hráče v týmu chcete,“ chválil forvarda Trousil.

Vstoupit do diskuse

20. kolo

21. kolo

Kompletní los

19. kolo

20. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 20 12 5 3 38:23 41
3. FK JablonecJablonec 20 11 5 4 28:20 38
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 20 8 6 6 19:17 30
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 20 7 6 7 30:27 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 20 5 6 9 20:26 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 20 5 5 10 16:26 20
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 20 4 6 10 29:43 18
14. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
15. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
16. FK Dukla PrahaDukla 20 2 8 10 14:30 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Fotbalové přestupy ONLINE: Slávista Kante jde na hostování do Baníku Ostrava

Sledujeme online
Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.

Od našich zpravodajů na Kypru Těm, kteří vycestovali na poslední utkání základní fáze Ligy mistrů do Limassolu, vrátí fotbalová Slavia peníze za vstupné. V reakci na výkon a porážku 1:4 s kyperským Pafosem přispěchal klub s...

Na Slavii si věřím. Jsem tak vychovaný, hlásí Patrák. Příprava na jaro ho nadchla

Pardubický útočník Vojtěch Patrák (uprostřed) slaví vstřelený gól proti Spartě.

Na slávistu Chorého i sigmáka/viktoriána Vašulína, odchovance chrudimského fotbalu, mu schází jediná branka, sám jich dosud zvládl vsítit osm – stejně jako jablonecký Chramosta. „Budu cílit na...

1. února 2026  9:50

Černého dvojí život: půl dne profesionální fotbalista, půl dne dělník u pásu

Ústí nad Labem, 2. 8. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Praha B, druhá...

Běžte do práce! pokřikují občas fanoušci na fotbalisty, když se jim zrovna nedaří. Kdyby to zkusili na ústeckého útočníka Davida Černého, nepochodili by. Fotbal a práci kombinuje po většinu své...

1. února 2026  8:31

Kluci zaslouží respekt, jak zápas zvládli, řekl Priske. Potěšili ho i všichni nováčci

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání proti Dukle

Zatleskal nadšeným fanouškům, kteří obsadili takřka celou monstrózní osmitisícovou tribunu na stadionu Dukly. Pak trenér sparťanských fotbalistů Brina Priske chválil celé mužstvo. „Kluci zaslouží...

1. února 2026  7:35

Až děsivý vstup do jara pro Karvinou. Nebude to lážo plážo, ví kouč Jarolím

Trenér Marek Jarolím hovoří při zahájení zimní přípravy fotbalistů Karviné.

V neděli od 15:30 hostí čtvrtou Plzeň, poté si odskočí do Teplic, načež 14. února přivítají první Slavii Praha a týden nato pojedou na stadion třetího Jablonce... Hrůzu nahánějící start jarní části...

1. února 2026  6:15

Barcelona si pojistila vedení v tabulce. S Elche si poradila hladce, trefil se i Yamal

Lamine Yamal se raduje z gólu v utkání proti Elche.

Fotbalisté Barcelony ve španělské lize zvítězili na hřišti Elche 3:1 a pojistili si vedení v tabulce. Na druhý Real Madrid, který bude v neděli hostit Vallecano, mají čtyřbodový náskok. Oviedo...

31. ledna 2026  23:30

Liverpool ovládl šlágr, naděloval i Arsenal. West Ham neustál závěr proti Chelsea

Radost Mohameda Salaha a Floriana Wirtze po gólu v utkání s Newcastlem.

Fotbalisté Arsenalu zvítězili ve 24. kole anglické ligy na hřišti Leedsu 4:0. Napravili předchozí zaváhání a minimálně do neděle zvýšili náskok v čele na sedm bodů. West Ham i s Tomášem Součkem...

31. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  23:13

Teplický kat znovu udeřil. Jawa potěšilo prominutí trestu, gól věnoval Chramostovi

Jablonecký Lamin Jawo reaguje v zápase s Teplicemi.

Jen potvrdil, že je nemilosrdným katem Teplic. Jablonec je porazil potřetí v řadě těsně 1:0, Lamin Jawo pokaždé vstřelil vítězný gól. Po posledním podzimním utkání to přitom podle regulí vypadalo, že...

31. ledna 2026  21:10

Haraslín chválil přístup týmu: Penalta? Byl jsem si jistý, že jsem míč stihl na hřišti

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín oslavuje svůj parádní gól proti Dukle.

Když popisoval, jak na tom fotbalová Sparta po zimní přípravě je, její kapitán Lukáš Haraslín se na chvíli zarazil. „Dobře jsme trénovali celý... Je to leden, řekl jsem to správně,“ prohodil se...

31. ledna 2026  21:10

Bayern opět ztratil, Hoffenheim vyrovnal rekord a dotáhl se na druhý Dortmund

Andrej Kramarič z Hoffenheimu slaví vstřelený gól mezi českými hráči Robinem...

Bayern Mnichov po premiérové porážce s Augsburgem v německé fotbalové lize znovu ztratil. Na hřišti Hamburku remizoval 2:2. Hoffenheim s Robinem Hranáčem a Vladimírem Coufalem porazil Union Berlín...

31. ledna 2026  18:11,  aktualizováno  20:59

Dukla - Sparta 0:3, snadná práce pro hosty, dva góly dal Haraslín. Ukázaly se i posily

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín oslavuje svůj gól proti Dukle.

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín v poslední chvíli stihl ve hřišti dlouhý pas, dokázal míč odehrát a vzápětí gestikuloval: „Ruka, penalta.“ Nešťastný zásah stopera Hunala z Dukly na úvod fotbalového...

31. ledna 2026  17:05,  aktualizováno  20:25

Janotka ocenil hrdinu Klimenta, na Sigmu upletl bič: Já mohl dostat hroznou bídu!

Olomoucký trenér Tomáš Janotka se objímá s Janem Klimentem po výhře nad Hradcem...

Když před utkáním dostal od televizní reportérky dotaz, jestli si pamatuje, kdy naposledy fotbalová Olomouc zdolala doma Hradec Králové, šibalsky se usmál a odpověděl: „Nevím, to už bude pravěk. Ale...

31. ledna 2026  18:53

Olomouc - Hradec Kr. 1:0, vítězný vstup do jara, jediný gól dal po pauze Kliment

Hradec Králové inkasuje gól v utkání s Olomoucí.

Olomoučtí fotbalisté v prvním jarním utkání přerušili sérii pěti soutěžních porážek, kterými zakončili podzimní část. Ve 20. kole Chance Ligy porazili doma Hradec Králové díky brance útočníka Jana...

31. ledna 2026  14:30,  aktualizováno  17:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.