Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Chance Liga 2026/2027

Večerní zápasy nám jdou, těší se Patrák na derby a líčí: Jdeme mílovými kroky nahoru

Kryštof Ženatý
  11:42
Pardubický útočník Abdullahi Tanko slaví svůj gól s Vojtěchem Patrákem.

Pardubický útočník Abdullahi Tanko slaví svůj gól s Vojtěchem Patrákem. | foto: ČTK

Vojtěch Patrák ukazuje nový pardubický dres a logo.
Venkovní dres FK Pardubice.
Nové logo FK Pardubice.
Nové logo FK Pardubice.
17 fotografií
V neděli před půlnocí skončilo finále světového šampionátu, které definitivně uzavřelo fotbalovou sezonu. A než se fanoušci pořádně rozkoukají, je tu nový ročník české první ligy. Pardubickým hráčům začne v neděli 26. července v Hradci Králové.

Ostře sledované východočeské derby odstartuje Pod lízátky ve 20 hodin.

„Jak někde říkal náš trenér, tyhle večerní zápasy jsme zatím všechny vyhráli. Tak doufám, že to bude pokračovat. Na Hradec už se moc těším,“ říká pardubický kapitán Vojtěch Patrák.

Spolu s ním možná vyběhnou na královéhradecký trávník v základní sestavě i některé nové posily. Univerzál Marek Icha už v Pardubicích v minulosti působil, pro útočníka Václava Drchala nebo stopera Mouhameda Traoreho by to byl první ostrý start v dresu východočeského klubu.

„Myslím, že noví spoluhráči jsou super. Vaška Drchala znám už ze Sparty, takže s tím jsme úplně v klidu navázali vztah. Traore z Dukly je taky fajn kluk. V kabině jsme si udělali hezky pořádek, takže tam nebude problém,“ dává Patrák nahlédnout na atmosféru v týmu.

Teď se učíme vítězit v hlavě. Sportovní ředitel Bílek vede Pardubice do nové éry

Ta by po výsledcích v závěru loňského ročníku měla být skvělá. Hráči i fanoušci jsou plní očekávání. A to přesto, že výsledkově se týmu na soustředění v Rakousku příliš nedařilo a jasnou výhru si připsal až v generálce proti druholigové Jihlavě.

„Příprava byla dost náročná, soustředění taky. Měli jsme v nohách dvoufázové tréninky a spoustu kilometrů. Výsledkově to nebylo nic moc, ale herně se nemáme za co stydět. Už tam byla nějaká ta šablona, jak chceme hrát,“ popisuje Patrák, jenž se v minulé sezoně blýskl třinácti ligovými trefami.

A další by rád přidal v Hradci. „Na neděli musíme být stoprocentně připravení a chtít vyhrát,“ burcuje.

Vojtěch Patrák při představování nové identity FK Pardubice.

Cíl je jasný, tým trenéra Jana Trousila by chtěl skončit lépe než v minulé sezoně. „Chceme být nepříjemní pro každého soupeře, nahánět ho po celém hřišti, být rychlí do protiútoků a proměnit každou šanci,“ hlásí Patrák.

I když o něj po vydařeném ročníku mezi manažery musel být zájem, zůstal v Pardubicích. I proto, že v klubu je znatelná cesta směrem nahoru. Ještě před rokem to totiž vypadalo na boj o záchranu.

„Je to velký skok. Já jsem tady byl, ještě když jsme hlavní kabinu měli na Vinici (starý stadion, kde Pardubice hrály do roku 2020 druhou ligu). Moc se mi líbí, jak jde tenhle klub mílovými kroky nahoru. Nová identita je svěží, máme veškerý servis, co potřebujeme, a je jenom na nás, abychom to předvedli na hřišti,“ vysvětluje.

Pardubice vstupují do nové éry. Mění logo, staví silnější tým a zlevňují vstupenky

Dobře si ale uvědomuje, že očekávání jsou po povedeném jaru vyšší. „Chceme hrát hezký fotbal, přilákat lidi na stadion, a když nás to bude bavit a bude se nám dařit, body přijdou,“ věří Patrák.

A aby těch novinek nebylo málo, nedávno se stal šťastným otcem syna Eliase. „Pro mě je narození syna to největší vítězství. Jsem strašně vděčný a rád, že se nám to povedlo. Je to zase jiná role, není moc naspaných hodin v noci. Každý gól bude věnovaný synovi a mé partnerce,“ má jasno pardubický kapitán.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

1. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

Francie - Anglie 4:6, Saka má hattrick, Mbappé rekord a vítězové světový bronz

Angličtí hráči pózují s bronzovými medailemi po výhře 6:4 nad Francií.

Deset branek, hattrick anglického útočníka Saky, rekordní gól francouzského kapitána Mbappého. Souboj o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa se nesl v exhibičním duchu, Anglie v něm porazila...

Chorý zůstane ve Slavii, rozhodl údajně Tykač. Douděra je na odchodu

Aktualizujeme
Slávista Tomáš Chorý.získal na slavnostním večeru LFA cenu pro nejlepšího...

Příští tři zápasy ještě vynechá, jelikož mu dobíhá trest za červenou kartu. Pak se však Tomáš Chorý s velkou pravděpodobností znovu objeví v sestavě fotbalové Slavie. Navzdory slovům šéfa Jaroslava...

23. července 2026  11:44

Večerní zápasy nám jdou, těší se Patrák na derby a líčí: Jdeme mílovými kroky nahoru

Pardubický útočník Abdullahi Tanko slaví svůj gól s Vojtěchem Patrákem.

V neděli před půlnocí skončilo finále světového šampionátu, které definitivně uzavřelo fotbalovou sezonu. A než se fanoušci pořádně rozkoukají, je tu nový ročník české první ligy. Pardubickým hráčům...

23. července 2026  11:42

Slavia zvítězila v anketě Responsiball. Ta oceňuje zodpovědnost klubů

ilustrační snímek

Pražská Slavia získala po oceněních pro nejlepšího hráče a trenéra sezony také cenu pro společensky nejzodpovědnější klub světa. V anketě asociace Responsiball 2025, která prostřednictvím nezávislých...

23. července 2026  11:32

Měsíční distanc, pokuta, hodiny prospěšné činnosti. Štěpánek pyká za korupční kauzu

Roman Potočný ze Zbrojovky Brno (vlevo) bojuje o míč s kapitánem Vyškova...

Obránce druholigové Opavy Filip Štěpánek dostal za účast v korupční kauze měsíční zákaz soutěžní činnosti, pokutu 50 000 korun a 70 hodin fotbalově prospěšné činnosti. Rozhodla o tom odvolací komise...

23. července 2026  11:01

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta je prý blízko angažování útočníka Brunese

Sledujeme online
Norský útočník Jonatan Braut Brunes v dresu polského Rakówa.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

23. července 2026  10:57

Priskeho zpověď: Rodina mi chybí, deset let je maximum. Česká repre? Nevolali mi

Premium
Trenér Sparty Brian Priske po zápase s Aberdeenem.

Usadil se v pohodlné sedačce na venkovní terase, kterou ještě před chvílí zkropil pořádný liják. Za sebou měl v tu chvíli už dva televizní rozhovory. „Tohle bude taky na kameru?“ prohodil těsně před...

23. července 2026  10:45

Fotbal už není jako dřív, netěšil mě. Rekordman Petržela ukončil kariéru

Záložník Milan Petržela ze Slovácka se raduje ze svého gólu v utkání proti...

Fotbalovou ligu opouští rekordman v počtu zápasů i její nejstarší hráč. Milan Petržela po třiadvaceti letech ukončil profesionální kariéru. „Proměna mezilidských vztahů ve společnosti se promítla i...

23. července 2026  10:20

Horejš před Tromsö: Silný soupeř, ale věřím, že to zvládneme. Co umělá tráva?

Královéhradecký trenér Horejš při zápasu s Libercem.

Historický okamžik přichází. Pro hradecký fotbal třetí. Po Poháru mistrů evropských zemí v roce 1960 a Poháru vítězů pohárů před jedenatřiceti lety. Východočeši ho prožijí na dalekém severu, v...

23. července 2026  8:27

Hrál za slavný Liverpool, teď senegalský hrdina Diao vstupuje do Brozan

Senegalec Salif Diao, který se má stát spolumajitelem brozanského fotbalu,...

Z ikonického Liverpoolu do maličkých Brozan? Ne přímou cestou, ale oklikou ano! Do třetiligového fotbalového klubu má vstoupit bývalý senegalský reprezentant Salif Diao, francouzský mistr a někdejší...

23. července 2026  6:51

Kozel před Varaždínem: Že jsme papírový favorit? Já vidím šance vyrovnaně

Kouč Luboš Kozel na tréninku fotbalistů Jablonce.

Trenér jabloneckých fotbalistů Luboš Kozel před dvojzápasem 2. předkola Konferenční ligy proti Varaždínu vidí šance obou týmů na postup zcela vyrovnaně. Pětapadesátiletý kouč připustil, že první...

22. července 2026  21:41

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Provod o MS: Výkony nebyly jen o kouči. A všechny hráče vyhodit nejde, jede se dál

Lukáš Provod na slavnostním večeru LFA.

Sedm gólů, deset asistencí. Takovou bilanci měl Lukáš Provod, opora mistrovské Slavie, v minulé ligové sezoně. I proto si tři dny před startem nového ročníku převzal trofeje pro nejlepšího hráče i...

22. července 2026  21:30

Slavia a Darida ovládli ligové ceny za minulou sezonu. Jednu si odnesl i Chorý

Tomáš Chorý s cenou pro nejlepšího střelce Chance Ligy.

Mistrovská Slavia a hradecký kapitán Vladimír Darida, záložník nejpříjemnějšího překvapení nejvyšší soutěže, ovládli ceny Ligové fotbalové asociace (LFA) za uplynulý ročník. Trenérem sezony je...

22. července 2026  21:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×