Večerní zápasy nám jdou, těší se Patrák na derby a líčí: Jdeme mílovými kroky nahoru

Ostře sledované východočeské derby odstartuje Pod lízátky ve 20 hodin.
„Jak někde říkal náš trenér, tyhle večerní zápasy jsme zatím všechny vyhráli. Tak doufám, že to bude pokračovat. Na Hradec už se moc těším,“ říká pardubický kapitán Vojtěch Patrák.
Spolu s ním možná vyběhnou na královéhradecký trávník v základní sestavě i některé nové posily. Univerzál Marek Icha už v Pardubicích v minulosti působil, pro útočníka Václava Drchala nebo stopera Mouhameda Traoreho by to byl první ostrý start v dresu východočeského klubu.
„Myslím, že noví spoluhráči jsou super. Vaška Drchala znám už ze Sparty, takže s tím jsme úplně v klidu navázali vztah. Traore z Dukly je taky fajn kluk. V kabině jsme si udělali hezky pořádek, takže tam nebude problém,“ dává Patrák nahlédnout na atmosféru v týmu.
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Ta by po výsledcích v závěru loňského ročníku měla být skvělá. Hráči i fanoušci jsou plní očekávání. A to přesto, že výsledkově se týmu na soustředění v Rakousku příliš nedařilo a jasnou výhru si připsal až v generálce proti druholigové Jihlavě.
„Příprava byla dost náročná, soustředění taky. Měli jsme v nohách dvoufázové tréninky a spoustu kilometrů. Výsledkově to nebylo nic moc, ale herně se nemáme za co stydět. Už tam byla nějaká ta šablona, jak chceme hrát,“ popisuje Patrák, jenž se v minulé sezoně blýskl třinácti ligovými trefami.
A další by rád přidal v Hradci. „Na neděli musíme být stoprocentně připravení a chtít vyhrát,“ burcuje.
Cíl je jasný, tým trenéra Jana Trousila by chtěl skončit lépe než v minulé sezoně. „Chceme být nepříjemní pro každého soupeře, nahánět ho po celém hřišti, být rychlí do protiútoků a proměnit každou šanci,“ hlásí Patrák.
I když o něj po vydařeném ročníku mezi manažery musel být zájem, zůstal v Pardubicích. I proto, že v klubu je znatelná cesta směrem nahoru. Ještě před rokem to totiž vypadalo na boj o záchranu.
„Je to velký skok. Já jsem tady byl, ještě když jsme hlavní kabinu měli na Vinici (starý stadion, kde Pardubice hrály do roku 2020 druhou ligu). Moc se mi líbí, jak jde tenhle klub mílovými kroky nahoru. Nová identita je svěží, máme veškerý servis, co potřebujeme, a je jenom na nás, abychom to předvedli na hřišti,“ vysvětluje.
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Dobře si ale uvědomuje, že očekávání jsou po povedeném jaru vyšší. „Chceme hrát hezký fotbal, přilákat lidi na stadion, a když nás to bude bavit a bude se nám dařit, body přijdou,“ věří Patrák.
A aby těch novinek nebylo málo, nedávno se stal šťastným otcem syna Eliase. „Pro mě je narození syna to největší vítězství. Jsem strašně vděčný a rád, že se nám to povedlo. Je to zase jiná role, není moc naspaných hodin v noci. Každý gól bude věnovaný synovi a mé partnerce,“ má jasno pardubický kapitán.