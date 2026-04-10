Vím, jak na velké přestupy, líčí Procházka. Zkušenosti má ze Sparty i Slavie

Marek Votke
  13:48
Veškerá soustředěnost pochopitelně míří k výsledkům. Fotbalisté Pardubic v neděli v 15.30 nastoupí doma proti Olomouci v důležitém boji o prostřední skupinu tabulky. Další zajímavé kroky se však dějí na úrovni vedení. Novým výkonným ředitelem klubu se nedávno stal Martin Procházka a uznávaný právník z fotbalového prostředí se poprvé blíž představil fanouškům.

Fotbalisté Pardubic se radují z prvního gólu, který dali Baníku. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Jsem někdo, kdo by měl do klubu přinést specifické know-how ohledně zahraničních přestupů. Znám procesy z velkých klubů a mám v tomto ohledu rozsáhlé zkušenosti,“ popsal Procházka v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.

Nabral je ve Spartě a Slavii, kde dohromady působil více než dekádu. „Na Spartě z toho bylo devět let. Umožnila mi poznat evropské prostředí, absolvovat zahraniční výjezdy do velkých klubů, což mě hodně obohatilo.“

„Přesun do Slavie pak možná někoho překvapil, ale to byla obrovská zkušenost. Je fajn poznat, jak funguje i druhý velký český klub. Tam už jsem se podílel na zajímavých přestupech,“ porovnával Procházka.

Martin Procházka novým výkonným ředitelem FK Pardubice!

Avizovaná posila do managementu klubu je tady – na pozici výkonného ředitele přichází Martin Procházka, který má za sebou bohaté zkušenosti z profesionálního fotbalu i působení ve strukturách FAČR, kde mimo jiné zastával pozici generálního sekretáře.

První rozhovor si už teď můžete přečíst na klubovém webu

19. března 2026 v 13:00, příspěvek archivován: 10. dubna 2026 v 13:35
Poslední čtyři roky pak strávil v prostředí fotbalového svazu jako ředitel právního oddělení a později generální sekretář. „I na svazu jsem chtěl nastavit nové procesy ohledně přestupů, což se snad povedlo. Už mi ale chyběla práce na klubové úrovni, chtěl jsem se vrátit do profesionálního fotbalu,“ vysvětlil Procházka.

Pardubice ho oslovily svou nově vznikající identitou. Snahou posunout se do popředí českého fotbalu. „Zvenku bylo vidět, že klub se chce rozvíjet a vytvářet spoustu nových věcí. Rád budu u toho, jedná se o nesmírně zajímavou práci,“ těšil se Procházka.

Do klubu ho nalákal sportovní ředitel Pardubic a bývalý kolega ze Slavie Jiří Bílek, ale taky šéf Východočechů Vít Zavřel. Může se tedy zdát, že Procházka přichází trochu na jeho pozici, tak tomu ovšem není.

„Bylo pro mě zcela zásadní, aby Víťa v klubu zůstal. Bez toho bych si neuměl naši spolupráci představit. Víťa je tváří klubu, zná veškeré jeho procesy a dál bude dělat všechna nejvyšší rozhodnutí,“ ubezpečil Procházka.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 27 17 6 4 56:30 57
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
4. FK JablonecJablonec 27 14 6 7 35:27 48
5. FC Slovan LiberecLiberec 27 11 9 7 40:26 42
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 27 11 7 9 37:32 40
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 27 11 7 9 30:29 40
8. MFK KarvináKarviná 27 10 3 14 38:46 33
9. FK PardubicePardubice 27 8 8 11 33:44 32
10. FC ZlínZlín 27 8 7 12 32:41 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 7 9 11 40:51 30
12. FK TepliceTeplice 27 6 11 10 27:33 29
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 27 7 6 14 20:34 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 27 5 8 14 23:38 23
15. FC Baník OstravaOstrava 27 5 7 15 24:38 22
16. FK Dukla PrahaDukla 27 3 10 14 16:38 19
Vím, jak na velké přestupy, líčí Procházka. Zkušenosti má ze Sparty i Slavie

