„Jsem někdo, kdo by měl do klubu přinést specifické know-how ohledně zahraničních přestupů. Znám procesy z velkých klubů a mám v tomto ohledu rozsáhlé zkušenosti,“ popsal Procházka v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.
Nabral je ve Spartě a Slavii, kde dohromady působil více než dekádu. „Na Spartě z toho bylo devět let. Umožnila mi poznat evropské prostředí, absolvovat zahraniční výjezdy do velkých klubů, což mě hodně obohatilo.“
„Přesun do Slavie pak možná někoho překvapil, ale to byla obrovská zkušenost. Je fajn poznat, jak funguje i druhý velký český klub. Tam už jsem se podílel na zajímavých přestupech,“ porovnával Procházka.
Poslední čtyři roky pak strávil v prostředí fotbalového svazu jako ředitel právního oddělení a později generální sekretář. „I na svazu jsem chtěl nastavit nové procesy ohledně přestupů, což se snad povedlo. Už mi ale chyběla práce na klubové úrovni, chtěl jsem se vrátit do profesionálního fotbalu,“ vysvětlil Procházka.
Pardubice ho oslovily svou nově vznikající identitou. Snahou posunout se do popředí českého fotbalu. „Zvenku bylo vidět, že klub se chce rozvíjet a vytvářet spoustu nových věcí. Rád budu u toho, jedná se o nesmírně zajímavou práci,“ těšil se Procházka.
Do klubu ho nalákal sportovní ředitel Pardubic a bývalý kolega ze Slavie Jiří Bílek, ale taky šéf Východočechů Vít Zavřel. Může se tedy zdát, že Procházka přichází trochu na jeho pozici, tak tomu ovšem není.
„Bylo pro mě zcela zásadní, aby Víťa v klubu zůstal. Bez toho bych si neuměl naši spolupráci představit. Víťa je tváří klubu, zná veškeré jeho procesy a dál bude dělat všechna nejvyšší rozhodnutí,“ ubezpečil Procházka.